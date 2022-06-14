Какой пряник готовят для Украины за отказ от членства в НАТО

В ЕС поняли, что дела России на поле боя плохи, и пытаются присоединиться к блоку победителей / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Вероятнее всего, на днях Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.

Вопрос – какими будут условия, то есть что будет предоставляться Украине в этом статусе и что за это будет требоваться взамен. Похоже, набор требований будет стандартным, прежде всего, борьба с коррупцией. Впрочем, учитывая, как обстоят дела с коррупцией в самом ЕС (особенно в Германии, где практически все чиновники куплены Россией), вопросов к этому условию будет много.

Для Украины важно то, как скоро она получит доступ к европейским фондам (деньги нужны на восстановление разрушенного в результате войны с Россией), и доступ к рынку Евросоюза. Все остальное не так важно.

В условиях, конечно, могут быть и разные нюансы, о которых прямо лидеры ЕС не говорят. В частности, территориальные уступки, на которые должна пойти Украина в войне с РФ. Открыто об этом европейские политики не скажут, поскольку тема настолько токсичная, что о ней помалкивают даже пророссийские партии в Европе.

Дьявол, как всегда, будет крыться в деталях, и европейцы начнут придираться к точкам, запятым и другим незначительным деталям, выискивая формальные поводы не предоставлять деньги Украине и тормозя ее путь в ЕС. Эта угроза вполне реальна.

Но – у Украины в Европе есть мощное лобби: страны Балтии и Восточной Европы. Поэтому возможность найти компромисс в ЕС будет, как будет и возможность отслеживать заблаговременно все эти телодвижения политиков Старой Европы.

Накануне объявления решения Еврокомиссии о предоставлении статуса члена ЕС в Киев с визитом должны прибыть лидеры Франции, Германии и Италии – Макрон, Шольц и Драги. Впрочем, по поводу этого визита много неопределенности: то сообщается, что он состоится, то представители кого-то из высокопоставленных лиц, которые должны приехать в Украину, опровергают этот вояж. Думаю, что эта неопределенность в большей мере связана с вопросами безопасности. Именно по этой причине почти все визиты высокопоставленных лиц в Киев заранее не анонсировались, почти все приезжали неожиданно. Например, Энтони Блинкен и Борис Джонсон приезжали без предварительной огласки и анонсов. Так делалось в целях их безопасности, ведь война в Украине продолжается, а кто знает, что в голове Путина.

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В любом случае, приезд в Украину европейских лидеров – это хороший знак. Прежде всего, это значит, что у России плохи дела на поле боя, и европейские политики это тоже видят и начинают понимать, что их прежнее поведение (саботаж помощи Украине) вызывает очень много вопросов, а потому им нужно торопиться присоединиться к блоку победителей, чтобы после была возможность сказать: "Мы пахали. Я и трактор".

Безусловно, в ходе этого визита Украине могут тонко намекнуть и предложить действовать менее жестко в отношении России. Европейские лидеры могут попытаться прощупать обстановку – а вдруг мы согласимся уступить, но настаивать они не будут. Возможно, Зеленского будут уговаривать быть посговорчивее с Москвой, возможно, будут предлагать какие-то деньги (которые Украина никогда не увидит), но – без фанатизма. Они посмотрят, получится или не получится, а вдруг... Если не получится, настаивать не будут.

Важно – если Украина скажет "нет", и никаких уступок России не будет, то статус кандидата в члены ЕС ей все равно предоставят. Но, возможно, с перечнем дополнительных требований, которые раньше не предусматривались – просто чтобы жизнь медом не казалась.

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Что касается полноценного членства в ЕС, то украинцы к этому вопросу должны подходить прагматично и ответить себе на вопрос: что нам нужно – шашечки или ехать. А Украине на этом этапе нужны ресурсы для развития и доступ к рынкам. Все остальное не так важно, ведь есть много нюансов, и ЕС по некоторым направлениям отстает от Украины: работа бюрократической системы, качество банковской системы, медицинская помощь оказалась не такой радужной, как нам рассказывали. Очень много нюансов – стоит ли их повторять?

Нам не стоит гнаться за фантиками. Украину интересуют сейчас деньги на восстановление разрушенного войной. А членство в ЕС предполагает необходимость идти на поклон к пророссийским лоббистам Путина, которые тоже будут долбить нам мозг.

Кроме того, а кто сказал, что в ЕС нас хотят видеть? Германия и Франция понимают, что центр влияния в ЕС переходит в Восточную Европу – к Польше, Украине и странам Балтии. Таким образом, Берлин и Париж теряют контрольный пакет в ЕС. Украина в Евросоюзе получит право голоса при решении многих вопросов, и руководить ЕС будет в том числе и наша страна. К тому же, у Украины будет бекграунд победителя над Россией, а также за ней будут стоять англосаксы.

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Европейцы понимают, в какую дурацкую ситуацию они попали: теперь они вынуждены финансировать восстановление Украины, но при этом понимают, что Украина никогда не будет лояльна по отношению к Германии и Франции, помня все их шашни с Путиным, но при этом будет лояльна к Британии, которая не является членом ЕС. Немцы уже осознали, в какую дурацкую ситуацию они попали. Впрочем, все это третьеразрядные вопросы. Нас сейчас интересуют ресурсы на восстановление страны и промышленности, а защитить себя, судя по всему, мы сможем уже сами.

Украине важно определить свое место в Евросоюзе, а не бегать перед европейцами, заглядывая в рот европейским политикам, коррумпированным Москвой. Пришло время избавляться от комплексов.

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И еще один важный момент. Идут глобальные переговоры о том, что будет, когда закончится война в Украине. Еще до начала полномасштабной войны с Россией рассматривался вариант, который предусматривал, что Украина объявляет о своем нейтральном статусе, но вступает в ЕС. Членство в Евросоюзе выглядит более нейтральным вариантом, чем вступление в НАТО. Это может быть своего рода "пряником" для Украины за отказ от членства в НАТО.

Яркий пример такого варианта – Кипр, где есть спорная территория – Северный Кипр, оккупированный Турцией: Кипр является членом ЕС, но не является членом НАТО.

Россию такой вариант вполне бы устроил.

Потому не исключено, что такой сценарий попробуют реализовать. А вдобавок могут попробовать протолкнуть Украине другие нюансы: не трогать Крым, уступить России еще в чем-то. Это дает пространство для маневра, в том числе Москве. Хотя Медведев не так давно категорически заявил, что Россию уже не устраивает и членство Украины в ЕС, но как базовый сценарий такой вариант рассматривается.

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Перспектива членства Украины в НАТО упирается в то, сможем ли мы отвоевать все оккупированные Россией территории. Без возвращения Крыма, Донбасса и всех оккупированных после 24 февраля территорий вступление в Альянс вообще обсуждаться не будет. Об этом будут говорить чисто виртуально.

Сейчас, в любом случае, обсуждается вопрос формата безопасности Украине. Возможно, Украине напрямую гарантируют безопасность крупные страны, возможно, подыщут другой вариант. Это одна из базовых линий переговоров, которые сейчас ведутся.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда