Подстреленный клоун в чистой натовской форме просто врет

Рогозин пообещал "вернуться и отомстить" за погибшего соратника. Куда он вернется – в другой кабак? Где он сражался?

Подстреленный Дмитрий Рогозин врет, считает Гозман / antiseptic.livejournal.com

По поводу ранения Рогозина все уже отсмеялись – и сам персонаж, и зона поражения делают именно такую легкомысленную реакцию, а вовсе не сочувствие, естественными. Я тоже не сильно переживаю.

Но есть один вопрос. А что он, вообще, делает на Донбассе в чистой новенькой и, говорят, натовской форме? Он сказал, что создал "добровольческое подразделение".

Добровольческих подразделений в современном мире не бывает – бывают добровольцы. Вы можете прийти в военкомат и сказать, что, хотя у вас бронь или вы не подлежите призыву по возрасту, вы хотите защищать Родину и просите вас мобилизовать.

Но если вас мобилизуют, вас направят в часть, где вы будете элементом военной структуры, будете подчиняться приказам, а тот факт, что вы оказались в армии по доброй воле, уже ни на что влиять не будет.

"Добровольческое подразделение" вызывает ассоциацию с феодальными войнами, когда независимый барон приходил со своими верными, воевал с кем хотел и когда хотел. Поскольку даже в российской армии такое не позволят, то, значит, Рогозин, как это часто с ним бывает, просто врет. Нарядившись в форму, он болтается недалеко от зоны боевых действий – не на самом фронте, конечно, а по тыловым кабакам, где его и подстрелили – по своим личным делам или просто от нечего делать, или для PR.

Он пообещал "вернуться и отомстить" за погибшего соратника. Куда он вернется – в другой кабак? Где он сражался? В этой чистенькой форме он не то, что в окопе, он и в общественном транспорте не был.

Эта война преступна и отвратительна. Но от этого она не перестает быть трагедией – люди погибают, становятся инвалидами и, как всегда, большинство – без вины. И на этом фоне этот раскормленный клоун выглядит оскорблением и морали, и вкусу! Правда, не он один.

Когда же у Господа терпение лопнет?

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