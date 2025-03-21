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Подрыв россиянами газоизмерительной станции "Суджа": что надо знать

Алексей Копытько
21 марта 2025, 19:10
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Российская армия месяцами устраивала ковровые бомбометания и беспорядочные артиллерийские обстрелы по российскому же городу
Подрыв россиянами газоизмерительной станции
Суджа / Колаж: Главред, фото: тг-канали Astra, Mash, Exilenova+

Подрыв россиянами газоизмерительной станции "Суджа" - не единственный сюжет, который разгоняет роспропаганда.

Известный российский краевед и аниматор, по совместительству – глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в очередной раз наврал на музейную тему: обвинил ВСУ в атаке на краеведческий музей в Судже.

Т.е., российская армия месяцами устраивала ковровые бомбометания и беспорядочные артиллерийские обстрелы по российскому же городу, а украинские военные, ещё находясь в Судже, по словам Нарышкина, зачем-то поразили именно музей. Надо полагать, предварительно набитый мальчиками в трусиках, но об этом расскажет кто-то другой.

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Сейчас этот бред начали активно таскать в российских СМИ с понятной целью: замылить реальные преступления российских войск и оккупационного режима против украинских музеев.

Помимо самого факта очередного вранья важен контекст. Нарышкин сделал указанное заявление в Музее Победы на расширенном заседании Общественного совета федерального проекта ВПП "Единая Россия" "Историческая память". Упор сделан на мероприятиях в контексте 80-летия окончания Второй мировой войны, а также "Года защитника Отечества". Планов - громадьё! Идеологический каток.

Для нас важно, что Нарышкин особо подчеркнул необходимость "скорейшего восстановления" объектов культурного наследия, "пострадавших от неонацистского киевского режима" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Причём Нарышкин предлагает "одновременно говорить не только о реставрации разрушенных музеев, храмов и других исторических зданий, но и о музеефикации самих разрушений — зримых свидетельств преступной сущности киевского режима". И Россия вкладывает в это большие деньги.

Легко представить, как они музеефицируют то, что разрушили российские войска. История театра в Мариуполе – это лайт версия.

Это ещё одно подтверждение необходимости вырабатывать у зарубежных партнёров условный рефлекс: как только заходит речь о любом российском музее или музейной инициативе, перед глазами сразу должна всплывать физиономия Нарышкина с плакатом "это проект СВР". Чтоб люди осознавали соучастие в активных мероприятиях российской разведки и не делали потом вид, что не в курсе.

Пока российские музеи не пропьют курс демилитаризации, иначе их воспринимать нельзя.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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