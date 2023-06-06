Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты очень напуганы

Путинские вояки настолько напуганы и боятся форсирования Днепра Силами обороны Украины, что пошли на подрыв дамбы.

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Оккупанты показали свой страх, считает Коваленко / фото: скриншот из видео

Подрыв Каховской ГЭС можно называть актом терроризма, ещё одним проявлением геноцида, спровоцированной экологической катастрофой, но главное то, что это демонстрация уровня страха у оккупантов.

Они настолько напуганы и боятся форсирования Днепра СОУ, что пошли на подрыв дамбы.

Что самое интересное, от увеличения уровня воды пострадает в первую очередь левобережная Херсонщина и те линии обороны, которые РОВ все эти месяцы лихорадочно рыли.

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Какого-то критического значения на возможности СОУ этот террористический акт не возымеет.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Тем не менее, будет нанесён непоправимый урон природе, будут затоплены прибережные села, пострадают люди, которых российские террористы снова лишают крыши над головой.

Только полное освобождение украинских территорий и изгнание оккупантов остановит этот бесконечный террор.

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