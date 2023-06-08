Подрыв Каховской ГЭС: какие вызовы стоят перед Украиной?

Говорил с одним из самых авторитетных экспертов энергетического рынка по последствиям разрушения Каховской ГЭС. Главное:
- Основные негативные последствия у нас не для энергосистемы, а для экологии и для украинцев, жителей региона…
- Первые выводы последствий разрушения ГЭС мы сможем оценить через несколько месяцев, когда стабилизируется уровень воды.
И будет понятно, достаточно воды для охлаждения ЗАЭС и ТЭС, расположенной там же, или нет?
Кто такой Анатолий Амелин
Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, был членом совета директоров Национального депозитария.
- Также нужно время для понимания что будет с промышленностью Запорожской и Днепропетровской областей.
Если они не будут иметь воду, промышленность будет остановлена, рабочие месяцы будут сокращены и это приведет к новой волне эмиграции украинцев
- Основные последствия возникли, естественно, для людей, вызвав очередную миграцию без ответа на вопрос, когда и при каких условиях люди смогут вернуться
- ГЭС выполняла в частности балансирующую функцию. Эту задачу можно решить и другими средствами. Это хорошая новость.
- Но основные последствия будут понятны только в течение десятилетия…
Вопрос восстановления ГЭС будет зависеть от:
1. Технико-экономического обоснования. Есть в этом или нет? Есть ли альтернативные решения или нет?
2. Оценки гуманитарных и экологических последствий и необходимости их ликвидации
3. Наличие ресурсов для восстановления и их источников
4. Наличие воли.
Сегодня более 80% украинцев за восстановление.
Минэкономики оценили восстановление ГЭС в $1 млрд. Но этих средств на сегодня нет.
И если и возникнет вопрос приоритетов, это будет восстановление ГЭС или восстановление жилья или поддержка экономики или выплаты ветеранам.