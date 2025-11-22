Подпишет ли Украина соглашение Трампа?

Соглашение предусматривает разморозку 100 из 300 млрд.

https://opinions.glavred.info/podpishet-li-ukraina-soglashenie-trampa-10717628.html Ссылка скопирована

Мирное соглашение Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

После обнародования соглашения стало понятно одно: разморозка российских активов европейцами просто невозможна. А это значит, что денег на 2026 год нет.

Если коротко:

1. Соглашение, даже если оно не будет подписано предусматривает частичное размораживание (передачу в фонд восстановления Украины) этих самых активов добровольно россиянами. Следовательно, я не верю, что Бельгия (главный держатель резервов) пойдет на то, чтобы разморозить их сейчас принудительно.

видео дня

2. Соглашение предусматривает разморозку 100 из 300 млрд. Я не удивлюсь, что россияне предложат ЕС разморозить дополнительные 100 млрд под "восстановление" Украины для ЕС и тем самым "купит" их.

3. Украина с 1.03.26 не имеет денег на большинство своих потребностей. И решить этот вопрос можно только с помощью европейцев (читай пункт 2).

4. Рассказы о том, что эти деньги могут пойти на восстановление - миф. Нам на следующий год нужно дополнительные 70 млрд для покрытия дефицита бюджета. Даже без войны эта цифра будет 50 млрд. Другими словами - это деньги на латание дыр.

5. Похоже, сейчас не стоит вопрос о подписании или нет. Стоят вопросы исключительно о том, удастся ли скорректировать это соглашение-ультиматум и когда и кто его подпишет.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред