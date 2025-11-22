Подпишет ли Украина соглашение Трампа?

После обнародования соглашения стало понятно одно: разморозка российских активов европейцами просто невозможна. А это значит, что денег на 2026 год нет.
Если коротко:
1. Соглашение, даже если оно не будет подписано предусматривает частичное размораживание (передачу в фонд восстановления Украины) этих самых активов добровольно россиянами. Следовательно, я не верю, что Бельгия (главный держатель резервов) пойдет на то, чтобы разморозить их сейчас принудительно.
2. Соглашение предусматривает разморозку 100 из 300 млрд. Я не удивлюсь, что россияне предложат ЕС разморозить дополнительные 100 млрд под "восстановление" Украины для ЕС и тем самым "купит" их.
3. Украина с 1.03.26 не имеет денег на большинство своих потребностей. И решить этот вопрос можно только с помощью европейцев (читай пункт 2).
4. Рассказы о том, что эти деньги могут пойти на восстановление - миф. Нам на следующий год нужно дополнительные 70 млрд для покрытия дефицита бюджета. Даже без войны эта цифра будет 50 млрд. Другими словами - это деньги на латание дыр.
5. Похоже, сейчас не стоит вопрос о подписании или нет. Стоят вопросы исключительно о том, удастся ли скорректировать это соглашение-ультиматум и когда и кто его подпишет.
О персоне: Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).
С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред