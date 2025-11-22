Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Подпишет ли Украина соглашение Трампа?

Вадим Денисенко
22 ноября 2025, 19:10
222
Соглашение предусматривает разморозку 100 из 300 млрд.
Подпишет ли Украина соглашение Трампа?
Мирное соглашение Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

После обнародования соглашения стало понятно одно: разморозка российских активов европейцами просто невозможна. А это значит, что денег на 2026 год нет.

Если коротко:

1. Соглашение, даже если оно не будет подписано предусматривает частичное размораживание (передачу в фонд восстановления Украины) этих самых активов добровольно россиянами. Следовательно, я не верю, что Бельгия (главный держатель резервов) пойдет на то, чтобы разморозить их сейчас принудительно.

видео дня

2. Соглашение предусматривает разморозку 100 из 300 млрд. Я не удивлюсь, что россияне предложат ЕС разморозить дополнительные 100 млрд под "восстановление" Украины для ЕС и тем самым "купит" их.

3. Украина с 1.03.26 не имеет денег на большинство своих потребностей. И решить этот вопрос можно только с помощью европейцев (читай пункт 2).

4. Рассказы о том, что эти деньги могут пойти на восстановление - миф. Нам на следующий год нужно дополнительные 70 млрд для покрытия дефицита бюджета. Даже без войны эта цифра будет 50 млрд. Другими словами - это деньги на латание дыр.

5. Похоже, сейчас не стоит вопрос о подписании или нет. Стоят вопросы исключительно о том, удастся ли скорректировать это соглашение-ультиматум и когда и кто его подпишет.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Вадим Денисенко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирный план США по Украине могут изменить: важные заявления Трампа и Макрона

Мирный план США по Украине могут изменить: важные заявления Трампа и Макрона

21:22Мир
Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

18:59Украина
Влупит мороз и будут сильные снегопады: Украину атакует мощный шторм

Влупит мороз и будут сильные снегопады: Украину атакует мощный шторм

18:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Последние новости

21:29

Ротару вышла на связь и порадовала украинцев

21:22

Мирный план США по Украине могут изменить: важные заявления Трампа и Макрона

20:18

"Это грабеж, никакого компромисса": раскрыт худший сценарий мирного соглашения

20:00

Без России не обошлось: куда исчезли останки Владимира Великого и княгини ОльгиВидео

19:41

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
19:35

Впечатляющая операция: ССО впервые в истории сбили вражеский вертолет дроном в воздухе

19:28

Безоружных военных расстреляли из автомата: россияне казнили пленных бойцов ВСУ

19:10

Подпишет ли Украина соглашение Трампа?мнение

18:59

Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Реклама
18:39

Влупит мороз и будут сильные снегопады: Украину атакует мощный шторм

18:27

В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

18:02

США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место

17:28

Национальный кэшбэк изменил правила: на что можно потратить деньги

17:19

Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ

16:58

США пригрозили Украине худшей сделкой, если Зеленский отвергнет план Трампа - СМИ

16:22

ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

15:57

Ученые объяснили, почему большинство людей являются правшамиВидео

15:47

На "Зимнюю поддержку" подали заявки почти 10 млн украинцев: когда поступят деньги

15:34

Угробит мотор и коробку за секунды: что не стоит делать водителям на механике

15:33

Дело "Мидас": стало известно, было ли давление на ГБР

Реклама
15:16

Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений

15:03

Кейт Миддлтон раскрыла причину своего преображения в блондинку

14:46

Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат

14:34

Из лент, мандаринов и конфет: как сделать уникальную гирлянду на Новый годВидео

14:30

Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

14:26

Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде

14:22

Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана

13:54

Гости будут просить рецепт: быстрая закуска на Новый год за 7 минут

13:31

Берут все в свои руки: пять знаков Зодиака, которые доминируют в отношениях

13:24

Переговоры по будущему мирному соглашению: Зеленский утвердил состав делегации

13:16

Украина вернула из Беларуси 31 украинца: Коордштаб раскрыл подробности

13:13

Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

12:52

Россияне захватили два населенных пункта и продвинулись на нескольких ключевых направлениях

12:26

Точно не украинские: четыре традиционных имени, имеющие необычное происхождение

12:21

Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы

12:06

Впереди критические переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

11:37

Еще не поздно: знаки зодиака, которых есть шанс разбогатеть до конца 2025 года

11:36

Бандитская схема: как Седокова разводила покойного мужа

11:34

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

11:33

Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

Реклама
11:11

Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели

10:45

Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в КрымуВидео

10:30

11 лет защищал страну и выводил побратимов из окружения: россияне убили сержанта "Железного"Эксклюзив

10:25

Украинцы активно скупают валюту: каким будет курс доллара до конца осени

10:00

"Идея принадлежала папам": что известно о футбольном матче во время отключения света, который стал вирусным

09:48

Россия атаковала международный пункт пропуска на границе с Румынией - деталиФото

09:42

Как вырастить "фрукт богов" на обычном подоконнике: пошаговая инструкцияВидео

08:59

Плацдарм для наступления на Днепровщину: известно, где россияне хотят прорваться

08:53

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

08:41

Топ-генералы США прилетят в Москву на следующей неделе: в чем цель визита

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять