Мир возможен только в рамках нового общеевропейского консенсуса / фото: Генеральный штаб ВСУ

Древнеримский философ, политик, оратор и писатель Марк Туллий Цицерон считал, что "Цель войны — иметь возможность жить невредимым в мире". То есть жить в мире, где мир будет относительно стабильным и где угроза войны по меньшей мере в более близкой и среднесрочной перспективе не будет восприниматься как неотвратимая.

Мы, в Украине, должны понимать, что такой мир будет достижим только в рамках нового общеевропейского, а то и мирового консенсуса, который к сожалению пока даже и не просматривается.

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И здесь вряд ли можно дать какой-то реалистичный прогноз. Ведь политикой руководят живые люди. А как справедливо отметил популярный ныне автор резонансной книги "Черный лебедь" Насим Талеб: "человеческого поведения не спрогнозируешь".

Единственное, что можно сказать с уверенностью – это то, что внешние политико-дипломатические контуры двух лагерей стран-оппонентов уже можно увидеть.

В частности в Украине и Тайваньском проливе, а подготовка к очередной фазе глобального противостояния уже несомненно началась.