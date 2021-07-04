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Чего ждать от России после принятия закона о коренных народах

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

4 июля 2021, 06:30

У России есть свой интерес в защите русскоязычных.

Рада
Верховная Рада приняла закон о коренных народах / УНИАН

Недавно Верховная Рада приняла законопроект о коренных народах, коим фактически устанавливает деление украинцев на три сорта: титульная нация, коренные народы и все остальные – русские, евреи, венгры и так далее.

В недавнем выступлении Путин впервые озвучил то, чего не озвучивал ни в 2014, ни в 2015 году, а именно начал открыто поднимать тему защиты русского языка путем защиты русских в Украине. Для нас это сигнал меняющейся политики Кремля. А с учетом того, что Путин заговорил и о военном освоении Украины – это показатель того, что в политическом дискурсе вскоре может появится тема защиты русских, что рискует обернуться для нас весьма неприятными последствиями.

При этом о casus belli (повод для объявления войны) здесь речи не идет – это, скорее, крайний вариант. Но, например, прикрутить вентиль за ущемление прав русских и русскоязычных Россия, несомненно, может.

Тем более, что и предыдущий выход Путина в народ был нацелен на внутреннюю аудиторию (с учетом предстоящих осенью выборов в Госдуму).

Тут стоит вспомнить историю защиты венгров и то, как это отразилось на украино-венгерских отношениях. Понятно, что в сравнении с Россией возможности Венгрии выглядят миниатюрой, но и это доставило Украине немало головной боли, а в случае с Россией эти проблемы могут быть гораздо масштабнее.

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Читайте такжеКак законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног МосквыКроме того, у России есть свой интерес в защите русскоязычных. Ведь она неумолимо превращается в мусульманскую страну, не говоря уже о том, что РФ нуждается в человеческом капитале – высококвалифицированных инженерах и рабочих, которых она может заполучить в Украине.

Такие примеры уже есть – примерно треть николаевских корабелов сейчас благополучно занимаются в РФ, так как в украинских реалиях им не нашлось места. Потому и в дальнейшем история с защитой русскоязычных неизбежно продолжит нагнетаться.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Верховная Рада законопроект Владимир Путин Андрей Золотарев новости Украины и мира
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