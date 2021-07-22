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Налог на недвижимость - лишь верхушка айсберга: чем опасно повышение налогов от депутатов

Александр Хмелевский

Кандидат экономических наук, независимый эксперт

22 июля 2021, 19:30

Законопроект 5600 в случае его принятия увеличит налоговую нагрузку как на бизнес, так и на рядовых граждан примерно на 38 миллиардов гривен в год.

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Законопроектом 5600 депутаты предлагают существенно повысить налоги для украинцев / УНИАН

Народные депутаты накануне в первом чтении приняли скандальный законопроект, который в случае его принятия увеличит налоговую нагрузку как на бизнес, так и на рядовых граждан примерно на 38 миллиардов гривен на год.

Он предусматривает увеличение акцизов на алкогольные и табачные изделия, что приведет к их удорожанию (хотя уже и без этого рынок Украины захватили контрабандные сигареты и фальсифицированный алкоголь). Увеличение акцизов приведет к увеличению тенизации экономики Украины.

Другое положение законопроекта - это запрет госпредприятиям самостоятельно формировать резервы под проблемную задолженность, что противоречит действующему законодательству и является грубым вмешательством в работу хозяйственных субъектов. Это сделано с целью выкачать все средства предприятий в госбюджет. На практике это приведет к банкротству государственных предприятий.

Также предприятиям всех форм собственности ограничивают перенос убытков прошлых периодов на уровне 50%. Это тоже приведет к выкачиванию средств с предприятий и ухудшению их финансового положения.

Законопроект предусматривает отмену льгот и установление налога в размере 18% на доходы, полученные от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, осуществленного в течение 1 года. Сейчас некоторые граждане скупают в новостройках на начальных стадиях строительства квартиры целыми подъездами, а потом, когда строительство завершается, а цена квартир существенно растет, перепродают их.

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В данном случае отмена льгот выглядит справедливым и, возможно, несколько сдержит спекулянтов. Больше людей смогут купить квартиры по приемлемым ценам. Законопроект вводит уплату НДС при покупке жилья на вторичном рынке. То есть, при заключении сделки покупатель должен будет дополнительно до 1% в Пенсионный фонд и 1% госпошлины платить еще 20% НДС.

Читайте такжеУкраинцев оштрафуют за неуплату налога на жилье: кто попадет под раздачуЭто существенно сократит количество сделок и снизит ликвидность недвижимости, потому что покупатели не готовы платить дополнительно 20 %. Возможно, продавцы будут вынуждены пойти на некоторое снижение цен на недвижимость. Кроме того, будут применяться различные схемы, чтобы избежать уплаты НДС в полном объеме. Но при этом возрастет риск таких операций. Покупатель может остаться и без денег, и без квартиры.

Также законопроект предусматривает повышение экологического налога. К сожалению, в отличие от цивилизованных стран, где загрязнять окружающую среду запрещается, в Украине действует другой принцип: загрязняешь окружающую среду - плати за это деньги и загрязняй дальше.

Кроме того, законопроект привязывает размер платы за использование недр к цене на соответствующие товары на мировых рынках. В частности, ренту за добычу железной руды придется платить в соответствии с ценой металла на мировых биржах. Сейчас, когда цены находятся на максимальных уровнях, плата будет достаточно высокой, однако, когда цена упадет, то и плата существенно уменьшится.

Создается впечатление, что законопроект защищает интересы олигархов, которые занимаются добычей руды. Больше всего ударит закон по крестьянам, владеющим земельными участками. Власти считают, что они выращивают овощи на продажу и не платят со своих доходов налоги. Поэтому законопроект предусматривает введение минимального налогового обязательства примерно в размере 1500 грн. с гектара. Это налог также будет стимулировать крестьян быстрее продавать свою землю. Также закон отменяет мораторий на индексацию денежной оценки земли, что приведет к росту земельного налога и других связанных с землей платежей.

Законопроект позволяет налоговикам взыскивать налоговую задолженность без решения суда. То есть все долги, которые придумали налоговики, все штрафы и пени, которые раньше предпринимателям удавалось отбить в судах, теперь будут взиматься без суда. Это приведет к налоговому произволу и ухудшит условия для ведения бизнеса.

Еще одно нововведение-это запрет выезда за границу руководителям предприятий, которые имеют налоговые долги, что также негативно скажется на деятельности предприятий. Ведь выезд за границу может быть связан с деятельностью предприятия, подписанием важных контрактов, осуществлением контроля за отгрузкой продукции.

Таким образом законопроект, в случае его принятия, будет иметь разрушительные последствия для экономики Украины. Остается надеяться, что здравый смысл возьмет верх и депутаты провалят голосование за него во втором чтении.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, специально для Главреда

Верховная Рада налоги законопроект новости Украины
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