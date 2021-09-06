Зеленский должен политически похоронить "Минск-2", считает Кочетков / Reuters

Судя по итогам переговоров Владимира Зеленского с Ангелой Меркель и Джозефом Байденом, он не хочет рисковать своей судьбой и вносить капитулянтские "минские соглашения" в украинское законодательство.

То есть, "пророссийский" президент Зеленский от "минска" отказывается, а вот "патриотический" президент Порошенко "Минск" всячески пропихивал, что закончилось, напомню, взрывом гранаты под Верховной Радой.

Если Владимир Зеленский сумеет (из любых побуждений — не важно!) политически похоронить "Минск-2" — это станет его огромной международной победой. Кто бы как к ВАЗу ни относился.

При этом предпосылки для жаркой политической осени в Украине сохраняются даже при снятии "Минска" с повестки. С экономической стороны - это падение реального уровня жизни украинцев несмотря на бравурные отчеты правительства о росте ВВП и прочих успехах.

С политической стороны предпосылкой служит миграции ВАЗа в противоположную сторону от его предвыборных обещаний. Этой миграцией крайне недовольны как условно пророссийские граждане Украины, голосовавшие за "президента мира", которые чувствуют себя обманутыми. Но этим недовольны и политики правого толка, так как ВАЗ явно перемещается на их электоральное поле.

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Читайте такжеНе мир, а война: Россия готовится атаковать УкраинуПри этом все — и пророссийские, и проукраинские — негодуют из-за отсутствия реальных результатов в борьбе с коррупцией — тех самых обещанных посадок, с контрабандой, с несправедливостью и прочим, а "Слуги" вроде Александра Трухина только плещут бензином на тлеющие угли.

Если напряжение между электродами достаточно велико, то искра обязательно проскочит. Напряжения между властью и обществом сейчас достаточно не просто для искры, а для целой электрической дуги. А конкретный повод, увы, всегда найдется.