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Почему Запад не увеличит поддержку Украины после атаки на Охматдет

Геннадий Друзенко
9 июля 2024, 06:22
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Остановить российский воздушный террор мы можем только разработав собственные ракеты, способные поражать Кремль.
ракетный удар по Охматдету
Ракетный удар по Охматдету / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Вернулись с мест киевских трагедий. "Охматдет" и "Исида". Несмотря на свой длительный опыт войны, до сих пор не могу спокойно смотреть на покойников. Невольно думаешь: какая несправедливая лотерея эта жизнь. Нет никакой логики в том, как смерть выбирает своих жертв. И за каждой жизнью - целая вселенная. Которая превращается в черную дыру.

Возле "Охмадита" человеческий муравейник поглощает эмоции в энергии сообщества. Возле "Исиды" тихо. На земле лежат укрытые термоодеялом покойники. Рядом с одним из них стоят двое мужчин. У младшего - отсутствующий взгляд. Такое впечатление, что смерть того, кто явно был ему очень дорог, просто засосала его в себя. Похоже она разделила его жизнь на "до" и "после". У него нет сил даже, как библейский Иов, возопить к Господу: "Что же я должен делать, о Сторож человеческий? Почему Ты положил меня целью для Себя, - и я стал себе обузой?"

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Было страшно и пусто внутри. Пусто от бессилия и бесконечности этой войны. Пусто от абсурда случайной смерти. Холодно от бессмысленности человеческого бытия, которое заканчивается под обломками дома, в который прилетела или упала российская ракета.

Наверное правильной или скорее естественной реакцией была бы ненависть и жажда мести. Попытка причинить россиянам как можно больше боли как возмездие за причиненную нам боль. У меня не было ни ненависти, ни жажды мести. Мертвых новыми убийствами не воскресишь, покалеченных вражеской кровью не исцелишь...

И тут - несмотря на всю боль и слезы - во мне проснулся ученый. Который напоминал, что наши раны и наши жертвы, которые так краят сердце, неуникальны. Мы спрашиваем, как индийский премьер Моди может ручкаться с Путиным в тот самый день, когда российская ракета разрушила детскую больницу в украинской столице, забывая, что величайшие лидеры наших союзников за три месяца до завершения Второй мировой, когда было очевидно, что Третий Рейх агонизирует, полностью разрушили Дрезден. Википедия: "За четыре рейда в промежутке с 13 по 15 февраля 1945 года 722 тяжелых бомбардировщика британских Королевских воздушных сил и 527 из ВВС США сбросили на город более чем 3 900 тонн высоковзрывных бомб и зажигательных устройств. Бомбардировка и огненный смерч, в который она переросла, уничтожили более 6,5 км² центра города. По оценкам, погибло от 22 700 до 25 000 человек."

Конечно нацисты были агрессорами и именно Гитлер развязал Вторую мировую войну. Именно он начал бомбить британские города. Роттердамский и Лондонский блицы предшествовали стратегическим бомбардировкам немецких городов, которые на первый взгляд были актом возмездия. А на самом деле ставили своей целью сломать волю немцев к сопротивлению. Не сломали. Несмотря на полностью выжженные города нацисты отчаянно воевали до последнего. Поэтому сейчас очевидно, что разоренные немецкие города и десятки тысяч жертв среди гражданских жителей Дрездена никак не приблизили победу над нацизмом... Впрочем как и Кельна, Гамбурга, Везеля и десятков других.

Мир циничен и жесток. И чтобы выиграть эту войну или хотя бы не проиграть ее мы должны научиться воспринимать его таким, какой он есть. Ядерные силы России и производный императив предотвращения прямого столкновения НАТО с Московией есть и будут оставаться для Запада гораздо важнее любых жертв украинцев. Это просто стоит принять. Несмотря на всю боль и ненависть, бушующие в нашей груди. Томагавков нам не дадут, как не будет и американских или британских дивизий в Украине.

Остановить российский воздушный террор мы можем только разработав собственные ракеты, способные поражать Кремль. Белгород или Курск путина не обходят. Единственный правильный ответ на вызов, который нам сегодня в очередной раз бросил кремлевский вурдалак, - становиться сильнее и сплоченнее. А еще - умнее. Плачи ярославны, проклятия путина или в целом справедливые упреки нашим партнерам ничего не изменят. Потому что они готовы были дружить со Сталиным против Гитлера и с Мао - против СССР. Несмотря на геноциды и преступления против человечности этих режимов, которые отправили на тот свет миллионы...

Времена изменились, а Realpolitik - нет.

Кто такой Геннадий Друзенко?

Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

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