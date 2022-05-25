Почему Запад не отдаст Путину Украину

Путин решил резать Украину по кускам, постепенно и затаскивать в РФ / Reuters

Если не получилось наскоком – Кремль переходит к плану B. А он простой: "потихонечку", что так филигранно умеет делать бункерный маньяк. Отрезать от жертвы один кусочек за другим. Еще неделю назад рашисты контролировали 15% территории Украины – глядь, а сегодня уже 20,7%. И ведь продолжают наступать, пищать и лезть в стремлении окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Патрушев сообщает: "Россия не гонится за сроками, нацизм нужно искоренять на 100%. Все цели будут достигнуты".

Рашисты смирились с тем, что их "блицкриг" не удался. Поэтому планируют захватить страну постепенно. Если бонзы видят, что можно затащить Украину в свою пещеру кусками – пусть даже и не сразу, а в течение пары-тройки лет – они принимают такой вариант. Спешить им некуда, они работают на результат, а игра в долгую – их спец-конёк, что бы там ни говорили наивные эксперты, узревшие "деградацию системы".

А если Украина перейдет в наступление и отчаянно погонит рашистов со своих территорий – маньяки готовы смести с доски все фигуры со словами "не доставайся же ты никому!".

По состоянию на 23 февраля 2022 года под временной оккупацией было 43 300 кв. км или 7% украинской территории. Теперь эта площадь в 2,9 раз больше и составляет примерно 125 тыс. кв. км. Так что говорить о поражении орков – ой как рано! Их вождь привык наматывать кишки на кулак десятилетиями по принципу "терпи, моя красавица, все равно будет по-моему".

К тому же, Путин надеется на то, что однажды мир и Европа устанут от украинской темы. Сколько можно жить в стрессе и терпеть неудобства? Санкции больно бьют не только по Ублюдистану, но и по ЕС – тоже. Нефтегазовые страдания должны исказить морду лица среднего европейца. Да и США испытывают некий экономический дискомфорт. А тут все просто: уступите, и ваша боль закончится. Просто отдайте Украину – и все как рукой снимет. И голубое топливо польется, и нефть зажурчит, и пасть Шрёдера порвется от счастливой улыбки…

Но ничего такого не будет. Запад осознал главное: если отдать Путину Украину – этот монстр завтра оккупирует Казахстан и зычно потребует вернуть его империи страны Балтии и Польшу. Поэтому уступок не будет, а будут новые вооружения и гуманитарная помощь. Будет изоляция по всем возможным позициям и арест всех возможных российских активов. Окружение Путина стонет: олигархам больно от потерь. Они понесли убытки, не совместимые с прежней комфортной жизнью.

С другой стороны, ястребы машут крыльями, требуя ускорить темп войны. Они полагают, что резерв орочьей биомассы позволяет провести срочную мобилизацию и, навалившись всей тушей, закидать Киев трупами. Своих не жалко, чужих – тем более.

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Но Путин медлит. Он предвидит широкий фронт санкционных последствий, которые вот-вот обрушатся на глубинариев, и возводить растущее недовольство в степень бешенства он не готов.

Он лучше запустит новую дезу о своем уходе. Вот уже и бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав предположил, что окружение может заменить Путина на Патрушева, добавив, что в 2023 году Путин умрет, но причин вероятной "смерти" не назвал. Сложно сказать: переслушал ли наивный разведчик эфиры соловьиной профессуры, но лейтмотив слышен отчетливо: "За камнем в почках у Путина прячется рак Паркинсона. Он трясет башкой и шевелит клешнями, которыми растерзает тело уже скоро. Оставайтесь на местах, все случится само собой!". А некие неназываемые "источники АП" тайно связались с изданием "Медуза" и шепотом добавили: "Президент и "воинственная" часть его окружения до сих пор не верят, что угрозы эмбарго со стороны Запада будут реализованы. А в Кремле негласно обсуждаются фигуры преемников". К примеру, челядь может присматриваться к фигуре новой главы МЧС Александра Куренкова, о котором никто ничего толком не знает за пределами путинского двора. Перешептываются, что он – выходец из питерской команды Иванова-Черкесова; Зиничев №2, "темная лошадка" ФСО, с прицелом чуть ли не на главный стульчак. И тут же из склепа высунулась кротовья голова Венедиктова и сообщила: "Когда вся информация строится на источниках "близких" к администрации президента или "близких" к правительству, надо понимать, что "источники" – это политтехнологи, которым поручена разводка общественного мнения". Магия разоблачена, а "Медуза" – спецпроект, созданный для удобства в деле дезориентации общественности, слепо верящей в то, что "клеймо иноагента – гарантия оппозиционности".

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Рашизм проник уже настолько глубоко, что, подобно монстру, вылезает даже из брюха оппозиции. Во время выступления на Антивоенной конференции в Вильнюсе Гарри Каспаров обернулся совкопитеком и рассказал о том, что депортация украинцев из Крыма "дает все основания украинским властям проводить то же самое для русского населения, а кто будет его защищать, Путин? Мы в итоге должны распространять зоны своего влияния на разные аспекты русского мира… Почему мы должны отдавать им русский мир, русский язык и все идеи, которые связаны с продвижением прогрессивного всего?". В чем прогрессивность "русского мира", гений шахматной мысли не уточнил. Зато на той же конференции прозвучало предложение "политически оформиться" гражданам России, выступающим против войны. И это можно сделать на базе некоей интернет-платформы, сетевого сообщества, претендующего на международную легитимацию, где будут выдавать паспорта "хороших русских". Достаточно зарегистрироваться, подписать антивоенную декларацию, подтвердить личность и получить ID. И забугорные невзгоды как рукой снимет, ибо за такую паспортину точно в морду не дадут.

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Система подает сигналы о спасении, генерируя новые формы для самосохранения. Она еще верит, что если не победит в Украине, то хотя бы трансформируется с опорой на "хороших русских" – Гудковых и Чичваркиных, Волковых и Навальных. Но она уже сдохла и воняет всеми орками, гниющими по обочинам дорог. И любые усилия оживить покойницу вызовут во всем мире лишь отторжение самих реаниматологов. И на руинах империи, хорошо протравленных от бациллы "русского мира", возникнет что-то совсем другое.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист, для Sotnik-TV