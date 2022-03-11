Почему Запад не дает Украине более серьезных вооружений

Украина сломала планы не только Путину с его блицкригом, но и Запада – сделать из нас партизанский Афганистан / Reuters

Знаете, я не пишу все, что думаю. Потому как некоторые мысли выглядят настолько невероятно, что в это даже не хочется верить.

К примеру, ещё до начала войны мне постоянно не давала покоя мысль. Если наши союзники настолько уверены в нападении России, то почему они не залили нас оружием? Конечно, нельзя сказать, что они ничего не дали. Дали и много, но этого оружия явно недостаточно, чтобы быстро победить Россию. Его достаточно для того, чтобы успешно обороняться, но не более.

И тут мне в голову пришла мысль. Настоящая цель Запада – ослабить Россию.

А как ее ослабить?

Так же, как делала Россия, чтобы ослабить Украину. Создать на границе территорию, которая отвлекала бы на себя значительные финансовые и военные ресурсы. И эта же территория медленно, но верно уничтожала Россию изнутри.

Фактически, это была бы российская стратегия гибридной войны на Донбассе, которую американцы решили использовать против самой же России. Принцип айкидо. Используй силу противника против него самого.

Лично я до сих пор не могу в это поверить. Не могу поверить в такую циничность Запада, особенно США. Но чем больше я вижу, с какими глупыми отмазками они блокируют нам поставки более серьёзного оружия, тем больше укрепляюсь в этом мнении.

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Опять же, это не теория заговора, а один из возможных сценариев, в который сложно поверить, но и исключать нельзя.

И даже если так, то это отнюдь не значит, что мы должны себя воспринимать в роли жертвы. Наоборот.

Какие бы планы ни были у наших союзников и врагов, их всегда можно поломать. И мы уже это сделали. Мы поломали планы не только Путину с его блицкригом, но и планы сделать из нас партизанский Афганистан. Чего-чего, а того, что наша армия сможет дать достойный отпор врагу, союзники от нас точно не ждали. И сейчас у нас есть все шансы, чтобы завершить эту войну раньше, чем рассчитывали наши союзники.

Павел Вернивский, советник Главы ФРУ по экономическим вопросам