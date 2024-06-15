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Почему Запад активизировался, а Путин говорит о мире?

Юрий Богданов
15 июня 2024, 09:07
159
Когда Путин начинает говорить о том, что хочет мира и начинает вываливать неадекватные условия - оно боится.
Почему Запад активизировался, а Путин говорит о мире?
Путин озвучил условия мирных переговоров / Скриншот YouTube

Сегодня Путин озвучил, что готов завершить войну, если Украина откажется от НАТО, а также выведет свои войска из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Кроме того, с России должны снять все санкции. Это, с точки зрения Путина - его стартовая позиция для переговоров.

Но мы должны помнить: когда Путин начинает говорить о том, что хочет мира и начинает вываливать неадекватные условия - он боится.

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Россия сейчас (как и всю войну) пытается продать россиянам веру в непобедимость их страны (получается с неустойчивым успехом), украинцам - уныние (иногда успешно, к сожалению), Европе и США уместность "быстренько решить вопрос", "глобальному Югу" - могущество и выгодность сотрудничества. Главным инструментом Путина является бравада и блеф.

Почему заявление он сделал именно сегодня? С одной стороны, это атака на саммит мира в Швейцарии, с другой - попытка протолкнуть старую-добрую формулу действий гопника, которая является базой российской политической культуры: если я быкую, а ты боишься - я уже победил. Поэтому эти условия Путина серьезно никто обсуждать не будет.

За последние пару месяцев Украина получила больше гарантированной краткосрочной и среднесрочной поддержки, чем за весь предыдущий год. Впервые с начала войны с мертвой точки сдвинулись вопросы конфискации российских активов в пользу Украины (в той или иной форме), вопрос размещения в Украине инструкторов (и в перспективе иностранных войск), предоставление дополнительного ПВО. Позавчера США ввели против российского финансового сектора и других отраслей очень болезненные санкции, которые могут ускорить уход с ее рынков более-менее цивилизованных компаний.

Параллельно произошел, на самом деле, главный сдвиг - Украина теперь может бить по России западным оружием. В результате чего с Харьковским наступлением произошла какая-то бела. Героизм и эффективность ВСУ - сверхважна, но удары по России сыграли точно не меньшую роль в последние недели. А ПВО в Крыму, которое ранее Украина атаковала спорадически, уничтожается системно и практически ежедневно.

То есть, конечно, у россиян сохраняется весь набор их преимуществ - численность, несколько союзников из пула диктатур, поддержка Китая и отмороженность. Но есть много признаков, что тренд на рост преимущества РФ уже завершился и начался другой этап цикла.

К тому же угрозы "Сейчас я возьму Харьков и снова окружу Киев" достаточно сильно подействовали на правительства в Европе и США, чтобы заставить их активизироваться, даже на фоне противодействия пророссийских сил в их странах. И они, надо отдать должное, действуют. Как и наше правительство как может, но по многим вопросам тоже сдвинулось с мертвой точки.

Кроме, собственно, угроз России Украине и Европе сыграл еще один фактор - Китай. Который не отказывается от идей эскалации в Юго - Восточной Азии, пытается политически давить на Европу и США, не отказывается от поставок в РФ товаров двойного назначения, что заставляет европейские правительства действовать.

Противодействие китайскому влиянию и России как его текущему инструменту - это уже база для США и уже доминирующая парадигма для практически всех крупных стран Европы - Британии, Италии, Франции. Германия колеблется, но это не надолго. Поэтому фактор противодействия России как элемента противодействия Китаю усилил свое значение. Особенно на фоне новых этапов торговой войны с последним.

Нет, это все не означает, что дальше тренд будет исключительно положительным для нас. Нам и партнерам еще надо дофига сделать, чтобы ситуация для Украины радикально улучшилась. Но сегодняшние декларации Путина говорят, что он видит все те новости и понимает их последствия для себя. Пусть боится.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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