Почему Залужный не едет на военный комитет НАТО

Идея придумывать параноидальные концепции вокруг новостей, которые того не стоят - плохая.
"Залужный отказался принять участие в нашей встрече из-за сложной ситуации на фронте" - сообщили союзники.
"Что-то случилось? Мы проигрываем? Это так тревожно! Очередная зрада! Нас обманывают! На фронте все плохо!"- встревожился укрнет, привыкший везде искать зраду или беду.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
Смотрите.
1. Движения вокруг Бахмута. В том числе украинские контратаки. Результативность которых признает даже враг.
2. Движения вокруг Авдеевки и Мариинки.
3. Игра вокруг "Вагнера" и его уже открытый конфликт с командованием ВС РФ. На который надо будет оперативно реагировать.
4. Подготовка других украинских операций.
Вы правда думаете, что Валерию Федоровичу нечем заняться в это время и это недостаточная причина отказаться от участия в протокольном мероприятии?
Верьте в ВСУ и не включайте диванного параноика.