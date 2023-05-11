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Почему Залужный не едет на военный комитет НАТО

Юрий Богданов
11 мая 2023, 06:29
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Вы правда думаете, что Валерию Федоровичу нечем заняться в это время?
Почему Залужный не едет на военный комитет НАТО
Залужный пропустит встречу в НАТО / Фото: УНИАН

Идея придумывать параноидальные концепции вокруг новостей, которые того не стоят - плохая.

"Залужный отказался принять участие в нашей встрече из-за сложной ситуации на фронте" - сообщили союзники.

"Что-то случилось? Мы проигрываем? Это так тревожно! Очередная зрада! Нас обманывают! На фронте все плохо!"- встревожился укрнет, привыкший везде искать зраду или беду.

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Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Смотрите.

1. Движения вокруг Бахмута. В том числе украинские контратаки. Результативность которых признает даже враг.

2. Движения вокруг Авдеевки и Мариинки.

3. Игра вокруг "Вагнера" и его уже открытый конфликт с командованием ВС РФ. На который надо будет оперативно реагировать.

4. Подготовка других украинских операций.

Вы правда думаете, что Валерию Федоровичу нечем заняться в это время и это недостаточная причина отказаться от участия в протокольном мероприятии?

Верьте в ВСУ и не включайте диванного параноика.

Источник

Валерий Залужный Юрий Богданов
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