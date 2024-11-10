Почему я не очень верю в скорое завершение войны

После 5 ноября наша война стала маркером лидерства в мире. Где договориться посередине еще труднее, чем это было при президентстве Байдена.

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Путин хочет второй Ялты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Речь плюс ответы длилась около трех часов. В них - игра слов, передергивание фактов и все традиционные намеки Европе, что он считает ее лидеров никчемными лузерами.

После провала блиц-крига в 2022-м, Путин, к сожалению, собрал все, что мог в кучу: систематизировал армию, переформатировал экономику, значительно усилил внешние агентурные сети. По состоянию на конец 2024-го года его армия уже не выглядит комичной, а несет реальные угрозы для дальнейших завоеваний. Централизованная система производства вооружений (да, проблемы есть, но они до сих пор меньше, чем в Европе, которая последние десятилетия крушила свой военный потенциал). На следующий бюджетный год расходы на войну вырастут еще больше. Несмотря на риски обвала экономики и обвал на рынке недвижимости, который мы начали наблюдать на днях.

Кремлем движет элементарный инстинкт самосохранения: надо надувать щеки до последнего, пока у РФ все еще есть силы и пока враги парализованы страхом ядерной войны. Внутренние проблемы Путина волнуют мало - цементирование мировоззрения россиян состоялось еще задолго до вторжения, а затем Кремлю ничего не мешает сконцентрироваться над единственным - работать над формулой "больше Россия никогда не будет униженной". Типичное поведение гопника из подворотни, который ежедневно сам себя "заводит" и сам себя подзуживает.

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Путин перестал вообще реагировать на действительность, которая не умещается в его голове. Поэтому все шольцы-макроны-орбаны для него - это придорожная пыль. Потому что испуганные и малоэффективные.

Он хочет второй Ялты. Где сядет с Трампом и заключит соглашение, что имеет право управлять этими "мелкими европейцами". Самое интересное, что здесь их позиция с Трампом совпадает. По крайней мере в оценках способности Европы.

Но Путин до сих пор не уверен, пойдет ли на сделку Трамп. И это главная интрига, которая не дает ему окончательного ощущения переломного момента. Момента, что он уже выиграл.

Потому что в битве двух самцов кто-то должен отступить. И эта амбиция, если ее почувствует Трамп, может сыграть с Путиным злую шутку - победителем в войне нарциссов и эгоцентристов должен стать один. Который и соберет все награды.

Вот почему я не очень верю в скорое завершение войны. Потому что после 5 ноября наша война стала маркером лидерства в мире. Где договориться посередине еще труднее, чем это было при президентстве Байдена.

И здесь действительно победит сильнейший.

Кто такой Виктор Шлинчак? Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

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