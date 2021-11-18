Почему выплата "тысячи Зеленского" из карманов украинских налогоплательщиков – это преступление

"Вовина тысяча" должна платиться из частного фонда, а не из денег налогоплательщиков / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выплату анонсированной президентом одной тысячи гривен полностью вакцинированным от коронавируса профинансируют сами же украинские налогоплательщики.

Идея тратить на подобные затеи деньги украинцев изначально неправильна. Зеленский, Шмыгаль, Ермак, Шефир и прочие представители власти либо же приверженцы вакцинации должны были создать, например, центр по стимулированию вакцинации, в который именно они должны были вкладывать свои деньги. То есть нужно было создать частный фонд и из него брать деньги, чтобы стимулировать людей прививаться.

А брать на это деньги украинских налогоплательщиков в корне неправильно, ведь их и так грабят: с них берут "военный сбор" в размере 1,5%, подоходный налог, плюс отчисления на пенсию (которую в действительности потом уже никто не увидит). Теперь еще и "Вовину тысячу" власть намерилась брать из украинского бюджета, который и так катастрофически дефицитный.

При государственном совокупном долге, составляющем около 90 миллиардов долларов и почти равняющемся ВВП Украины, разыгрывать подобный фарс – это преступление. Это антиморально, антидуховно, антиэкономически и антирыночно. Это в духе военного социализма или даже коммунизма, когда даже не деньги будут давать людям на руки, а какие-то "пайки". По сути, власть собирается забрать остатки добавочной стоимости у тех украинцев, которые зарабатывают деньги, и передать тем, кто хочет простимулировать людей привиться.

Поэтому идея с тысячей Зеленского – это государственное преступление и злоупотребление властью, за которое можно инициировать процедуру импичмента. А против Шмыгаля, если Кабмин утвердит покрытие этой выплаты из госбюджета, можно возбуждать дело, а ГБР и прочие НАКи смело могут начинать расследование, потому что это злоупотребление властью и превышение полномочий, за что он должен понести ответственность.

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Если отталкиваться от того, что двумя дозами в Украине будет привито 15 миллионов человек (сейчас Минздрав сообщает, что уже более 12 миллионов человек в Украине получили, как минимум, одну дозу вакцины против COVID, полностью вакцинировано – более 8,5 миллионов человек), можно просчитать сумму, которую придется выплатить из карманов налогоплательщиков. Понадобится 15 миллиардов гривен! А это огромная сумма для украинского бюджета.

При этом непосредственно деньги люди не получат – эта сумма будет в виде определенных услуг. А кто их будет оказывать? "Свои" структуры. Но тогда это коррупция.

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Не исключаю, что на этой почве в Украине могут возникнуть протесты или бунты невакцинированных налогоплательщиков, из карманов которых в том числе будут платить эту "Вовину тысячу" вакцинированным. Это непременно станет причиной недовольства и напряжения в обществе. Только проявится это не сразу, а чуть позже.

Недовольство невакцинированных проявится везде, во всех странах. Ведь был запущен третий закон физики – сила действия порождает адекватную силу противодействия.

Ведь фактически этими OR-кодами и сертификатами о вакцинации человека во всем мире сегодня превращают в товар. Грубо говоря, вакцинированного "метят", и тот, кто имеет метку (сертификат), получает доступ к определенным благам, а кто не имеет, того незаконно этого лишают.

Таким образом, создается антагонистическое противоречие, и лишь вопрос времени, когда ситуация взорвется. Когда непривитым будет нечего терять, они возьмутся за оружие, которого в Украине очень много. Но до наступления этого этапа еще должно пройти время, пока что только начало.

Более того, во всем мире уже начался даже не кризис, а обвал. Всюду наблюдается колоссальная инфляция: в США она превысила 7%, в Европе – около 10%. Все дорожает, все останавливается, все ломается… Насколько хватит еще нас? Плюс газ стоит уже почти 1200 долларов за тысячу кубометров. Еще месяц-два, и начнется самое интересное. Мир ждут очень тяжелые последствия, вплоть до распада государств.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда