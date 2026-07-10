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Почему выборы в РФ станут испытанием для Кремля: Наки назвал проблему Путина

Майкл Наки
10 июля 2026, 19:10
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Политолог объясняет, почему сентябрьское голосование фактически превращается в референдум по мобилизации и войне.
Путин, ВСУ
Путин и выборы / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Единая Россия вовсю готовится к выборам. Голосование - лишь условность, но проблемы перед властью оно ставит реальные. Дело в том, что никогда партия власти и лично Путин не были настолько непопулярны, как сейчас. Война без причины и края, которая сжирает всё - деньги, бензин, жизни, - в последние месяцы стала не только слишком дорогой для населения, но и бесперспективной. Армия стоит и умирает.

Недовольство уже и на уровне элит, и на уровне военных, и на уровне простых граждан. Но этот гражданин отличается от тех, кто давно всё про Путина понял, тем, что он в этом деле новичок. Он всё еще думает, что выборы на что-то влияют, мало знает про кооператив "Озеро" и до недавних пор поддерживал партию власти. Пока ему не отрубили интернет, не повысили цены и не грозят мобилизацией на горизонте, а параллельно над головой всё чаще летают украинские дроны.

Эти люди и пойдут голосовать против Единой России на выборах в сентябре. Там их и ждет разочарование. Как было в 2011-м. Но теперь это не хипстеры, а самые разные люди. Часть из них даже с оружием и боевым опытом. И всё это на фоне того, что фактически выборы будут референдумом по мобилизации.

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Короче, власть подходит к выборам с худшими вводными за всю свою историю. И при этом надо еще как-то создать впечатление, что за них большинство, иначе могут пойти непонятки. Но вот незадача - скамейка у них короткая.

Поэтому на голосование они выставляют смесь из клоунов и военных преступников. Правда, главного клоуна - Медведева - оставили за бортом. И Путин, который встал грудью в этот раз за партию, хотя раньше сторонился, - так себе помощник: его рейтинг летит вниз чуть ли не быстрее, чем рейтинг партии.

В общем, давайте я сегодня всё-таки объясню, почему выборы в сентябре - это не просто декорация, а настоящее испытание для власти, которое напрямую влияет на войну уже сейчас.

Кто такой Майкл Наки

Майкл Сидней Наки - российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала.

Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец - Чарльз Наки, гражданин США. Мать - русская, передает Википедия.

Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот".

С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube.

12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь".

В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва.

16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки.

9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц - "иностранных агентов".

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