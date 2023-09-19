Почему ВСУ не надо брать пока Токмак?

ВСУ не пойдут в лобовую атаку, а обойдут укрепленный Токмак с двух флангов. Там нет мощных оборонительных сооружений!

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Наступление на Токмак / коллаж Главред, фото 32 отдельная механизированная бригада

ВСУ. НАСТУПЛЕНИЕ НА ТОКМАК

Токмак - путь на Мелитополь. Враг мощно укрепляет оборону города.

Но все оборонительные редуты рассчитаны на защиту от лобовой атаки ВСУ. Орки считают, что у Главкома Залужного такое же отношение к жизни солдат, как у путина, герасимова и шойгу. Для них солдаты - это мясо в касках!

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Фронтальная атака укрепленного объекта всегда связана для войск наступления с большими потерями живой силы.

Поэтому ВСУ не пойдут в лобовую атаку, а обойдут укрепленный Токмак с двух флангов. Там нет мощных оборонительных сооружений!

Генштаб орков видимо забыл, что врага с флангов тоже обходят.

Хотя существует мнение американских экспертов: для того, чтобы заблокировать и абсолютно контролировать логистический путь снабжения сушей вооружения и продовольствия на юг и Крым (75% груза); ВСУ не надо брать пока Токмак; достаточно продвинуться еще на 6-7 км. Оборона орков Токмака рухнет без поставки оружия и продовольствия очень быстро.

Кроме того, технические возможности ВСУ уже позволяют разрушить оборону врага. Дальнобойная артиллерия, ЗРК и БПЛА.

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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