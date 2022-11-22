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Почему вступление Украины в НАТО усилит Альянс

Кирилл Сазонов

журналист

22 ноября 2022, 06:20

Одна из самых сильных армий мира, естественно, усилит любой союз. Или кто-то сомневается, что круче ЗСУ в Европе нет?

ВСУ, война, украинские военные
Сазонов считает, что вступление Украины в НАТО усилит Альянс / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Я сейчас на все международные мероприятия смотрю под одним углом. Дорогие друзья, вы понимаете, что украинская армия если не самая сильная, то одна из самых сильных? Если понимаете, значит, вы реалисты. И имеет смысл говорить дальше. Что можно сказать по итогам Halifax International Security Forum. Общее впечатление позитивное.

Просто потому, что сильные игроки начинают называть вещи своими именами. Ритуалы уходят, добро пожаловать в реальность. А поскольку тема войны была самой главной, то и гарантии для Украины на перспективу обсуждали в порядке приоритета.

И вот ключевой вопрос – какие гарантии могут быть надежными? Ну, после Будапештского меморандума мы не очень верим документам. Да, мы идем в НАТО. И понимаем, что единогласное решение всех стран в Альянсе это не быстро. Мягко говоря. Тот же Орбан. Ладно, иншим разом. А что на сейчас? На Форуме украинская делегация представила проект "Киевского договора безопасности".

Его подготовила рабочая группа под руководством главы ОП Андрея Ермака и экс-главы НАТО Фога Расмуссена. Документ действительно рабочий. Там есть юридические, экономические статьи, но главное – военные. Помощь оружием это главное, что нам нужно сейчас и в перспективе. А тот факт, что украинская армия самая сильная в Европе, уже очевиден всем.

Кстати, очень хорошая фраза прозвучала от Украины на Форуме. Да, сказал Андрей Ермак, можно меня опять упрекнуть, что я его лишний раз похвалил. Но мне важно не кто говорит, а что. И если кто угодно говорит правильные вещи – я поддержу. Вступление Украины в НАТО усилит Альянс. Умному достаточно. Одна из самых сильных армий мира, естественно, усилит любой союз. Или кто-то сомневается, что круче ЗСУ в Европе нет?

Если сомневается, то зря. Оружие, техника – все важно. Но в какой армии мира еще есть столько людей с реальным и современным боевым опытом? При том, что любой военный вам подтвердит, что война 2022 очень отличается даже от войны 2014. По целому ряду моментов. По тем же дронам, которых всегда не хватает и которые решают. И в НАТО начинают это понимать…

Резюмирую цитатой президента: "Мы доказали, что достоинство и свобода для нас - праздник. Все увидели, какие у нас защитники и защитницы. Как можно дать отпор одной из величайших армий мира и стать одной из лучших армий мира". В принципе, добавить нечего.

Источник

война в Украине вступление в НАТО Кирилл Сазонов
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