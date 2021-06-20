УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему все важное происходит в связи с нами, но без нас

Сергей Бережной

журналист

20 июня 2021, 18:15

Наше проклятие - удовлетворенность своей пассивностью. Нам нравится эксплуатировать нашу слабость и уязвимость.

Украина,флаг
Украина остается пассивом для международной политики / УНИАН

Для Украины не изменилось ничего, над нами по-прежнему нависает туча кремлевского го*на и никуда она в ближайшие годы не отползёт. Америка помощь усилит, но жёсткую необходимость перестроить ВСУ и модернизировать управление ими это только подчеркнёт. Белый дом нацелился не столько на вытаскивание нас (а мы ж ещё и не хотим вытаскиваться, хотим оставаться в тёплом подкремлевском болоте в симбиозе с горячо любимыми бюджетными пиявками на пузе), в большей степени он нацелился снизить или вообще снять угрозу со стороны России для себя и для Европы. И он это делает, в общем, без нашего участия, хотя и используя в своих стратегиях фактор Украины - как вспомогательный. О событиях в киберпространстве, как можно судить, разговоров было больше, чем про события в Крыму и на Донбассе. Мы в этом сериале определенно не на главных ролях.

Читайте такжеИлларионов раскрыл, как Байден повысил градус риска для Украины после встречи с ПутинымНаша власть на это может обижаться, конечно, но для нее это создаёт и кучу удобств. Верховная Рада и ОПУ могут и дальше отстаивать право нашей судебной системы оставаться максимально независимой от назойливой Венецианский комиссии и ее никому не приносящих доходов призывов к респектабельности. Если ей нужны реформы, вот пусть она их там у себя и проводит, а к нам не лезет со своими советами. У нас своя лужайка, вот. Поэтому мы за пределами лужайки и остаёмся лишь статистами.

Что до России, то она как шла к самоизоляции, так и идёт. Прессуха Путина это полностью подтвердила. Кремлю нужно быть самым крутым бандилой на раёне, но для этого нужно наглухо закрыть раён, чтобы в него не лезли те, кто посильнее. Только чтобы деньги присылали, а больше ничего не надь. Валюту сдали быстро и шиздуйте со своими дебильными заявами. Ржавый занавес с окошком обменника нефти на евро и еду. И не смейте возражать сверхдержаве, фраера либеральные, мы все равно будем делать все, что захотим, и гадить везде, где захотим, а вы обтекайте.

Читайте также"Кулак будет позже": дипломат раскрыл сценарий Байдена против ПутинаЧто до Украины, то она по-прежнему остаётся пассивом для международной политики. Перспективным, но не в ближайшие годы. Требующим внимания, но не дающим серьезной отдачи, и, что ещё хуже, не особо стремящимся этот дисбаланс изменить. Наше проклятие - удовлетворенность своей пассивностью. Нам нравится эксплуатировать нашу слабость и уязвимость. Дайте нам помощь, иначе мы совсем прокиснем и начнём пахнуть. Реформы? Непременно, но не сейчас, наши любимые пиявки против. Что? Не дадите транш? Почему?! А если мы откроем ещё одно окошко для обемна обещаний реформ на транши? И почему мы, такие много обещающие, но мало выполняющие, все ещё не в НАТО, в конце концов?

Но проблемы нашей государственной и экономической модернизации - это, все-таки, проблемы наши внутренние. О них нам могут напоминать, как в коммюнике саммита НАТО, но решать их за нас не будут. Но у нас есть и проблема во внешней политике - упомянутая выше пассивность. Мы десятилетиями не пытаемся предлагать и продвигать свои стратегии, мы привыкли быть фактором в чужих. Сделайте нам что-нибудь, а то мы сами ленимся и не умеем. Это слабая игра, обречённая на стратегическое прозябание.

Читайте такжеПоследний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срокЕдинственный для Украины вариант системно изменить внешнеполитический модус - выходить с крупными инициативами, начать задавать повестку. "Крымская платформа" - прекрасная инициатива, именно наша, и такая, что заставляет дипломатию Европы шевелиться в нужном нам направлении. Но этот тренд нужно продолжать и поддерживать. Поправки в Конституцию по Крыму выглядят как бы нашим внутренним делом, но дадут мощную поддержку международной "Крымской платформе". Нужна практическая реализация принятого только что Закона о коренных народах, с созданием структур национального самоуправления и интерфейсов их взаимодействия с государством - это заставит бюрократов некоторых стран ЕС задёргаться, потому что сами они от решения своих аналогичных задач привычно уклоняются. Можно, в конце концов, начать играть по-крупному и потребовать решить проблему модернизации устава ООН, в котором до сих пор в Совете Безопасности голосует с правом вето не Россия, а Советский Союз - можете себе представить, как требование устаканить этот анахронизм возбудит и Кремль, и тех постоянных членов, кому российское вето якобы мешает воплощать в международную жизнь их высокие принципы?

Для Украины принципиально важно стать игроком, а не полем на доске международной политический игры. Не ждать, какую фигуру и кто на нас поставит, а самим начать делать ходы. Не пассивно следить за переговорами Кремля с Белым домом, а вынуждать их обсуждать и принимать в расчёт навязанные нами пункты повестки.

У нас есть для этого возможности. А практика покажет, есть ли у нас желание и компетенции этими возможностями воспользоваться.

site.ua

Владимир Путин Джо Байден Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровьеВрач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровье Как Госдума научит весь мир петь "Путин х***о"Как Госдума научит весь мир петь "Путин х***о" Украину атакует опасная жара и серьезная аномальная погодаУкраину атакует опасная жара и серьезная аномальная погода Троица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открыткиТроица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открытки День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делатьДень летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать

Последние новости

19:09

Гороскоп на завтра 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство

19:02

Вера Брежнева и Меладзе спели про "страдания" и разгуливали по Киеву

18:50

Потоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого сильного ливня Видео

18:38

Слава Каминская рассказала о жизненности нового клипа и раскрыла "сговор" с экс-чиновником Нафтогаза Видео

18:30

В Германии на свалке нашли две старинных картины

Реклама
18:15

Почему все важное происходит в связи с нами, но без нас мнение

17:59

Простое название Wi-Fi-сети "ломает" беспроводную связь на Айфоне: вот чего не надо делать

17:54

Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях Видео

17:39

Грозит сегодня: Киев и область предупредили об опасной погоде Видео

16:55

В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка Видео

16:51

В Днепре спасли ребенка, упавшего в канализационный колодец Видео

16:47

Игроки массово возвращаются в Battlefield 4 после показа Battlefield 2042 Видео

16:02

Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт Видео

15:41

На границе с Румынией перед матчем в Бухаресте застряли сотни авто с фанатами сборной

15:14

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан одним из лучших игроков Евро-2020

14:50

В Харькове помощник народного депутата выстрелил человеку в ногу Видео

14:31

Трагически погибла 21-летняя украинская рекордсменка Екатерина Долган

14:24

Инсайдер намекнул на скорый анонс новой игры во вселенной Dead Space Видео

13:47

В польском селе произошел масштабный пожар, более сотни человек потеряли жилье Видео

13:35

В PUBG впервые за 4 года добавят полноразмерную карту: чего ожидать игрокам Видео

Реклама
13:13

"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением Видео

12:43

Бесплатный эксклюзив YouTube на Android стал доступен за деньги на iPhone и iPad Видео

12:21

Троица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открытки

12:17

Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Видео

12:09

Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август Видео

11:49

Ребенок буквально взлетел в воздух: в Ивано-Франковске "обкуренный" водитель сбил 5-летнего мальчика

11:28

Вся в крови и со сломанной ногой: блогерша после ДТП сразу записала видео для подписчиков Видео

11:04

Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Видео

10:35

Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 Видео

10:26

Совет из-за поребрика: Валуев обозлился на матерный хит украинских фанатов про Путина на Евро-2020

09:16

Задушил подросток: появились подробности кошмарного убийства 15-летней девочки в Никополе Видео

09:13

Прерванный полет: в Одессе маленький ребенок чудом выжил после падения с 9 этажа Видео

08:36

То дожди, то удушающая жара: какой и где будет погода в Украине 20 июня Видео

08:14

Коронавирус в Украине за время пандемии убил 52 тысячи человек Видео

07:45

Почему Украине все еще рано отказываться от бумажных документов мнение

07:35

В России жестоко убили американскую студентку, ее тело нашли в поле Видео

07:10

Особый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений Видео

06:30

Как Госдума научит весь мир петь "Путин х***о" мнение

06:02

В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем Фото Видео

05:28

Конфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина Видео

Реклама
05:02

День отца 2021: поздравления с Днем отца от дочери, жены и не только Фото Видео

03:50

"Вспышки, уход проблем и хаос": опубликован июльский лунный календарь 2021

03:02

Эксперт объяснил, почему Путина распнут его же последователи Видео

01:17

Досрочные выборы в Верховную Раду: Разумков раскрыл планы Зеленского Видео

00:51

"Украина превратилась в страну-наркомана": эксперт объяснил, почему нужно отказаться от кредитов МВФ Видео

00:49

В Крыму разразились резким заявлением в адрес Украины после слов Данилова о воде на полуострове Видео

00:07

"Ждем с нетерпением": в МИД сделали заявление об СП-2 и объявили о газовом сотрудничестве с Турцией Видео

19 июня, суббота
23:17

Перелом черепа, сотрясение мозга и травма ноги: во Львове на 8-летнего мальчика упало дерево Видео

23:05

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

22:57

В ООН бьют тревогу из-за преследований и пыток крымчан оккупантами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять