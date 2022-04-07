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Почему время работает против Путина

Леонид Швец

журналист

7 апреля 2022, 14:37

Путину нужна победа к 9 мая. Потому подгоняемые пинками российские генералы бросят в огонь все, что у них есть под рукой.

Владимир Путин
Путину нужно любой ценой добиться победы в Украине до 9 мая / Reuters

О планах провести парад Победы на Крещатике в результате красочного захвата украинской столицы говорилось уже много, и свидетельств, подтверждающих такие планы Кремля, достаточно. С Киевом категорически не получилось, но пропагандистская логика требует, вынь и положь, добиться какого-то удивительного военного успеха, который станет гвоздем празднования 9 мая 2022 года. Путиноподданные живут телекартинкой, и, если их не подкормить соответствующим образом, они станут обиженно мычать и расстроенно пускать слюну.

Из этого несложно сделать вывод, что военные действия в Украине будут происходить не по правилам военного искусства, а подчиняться законам важнейшего из тамошних подлейших искусств: пропаганде. В конце концов, так и деды воевали, погибая повзводно и поротно ради того, чтобы диктор Совинформбюро мог торжественно объявить об освобождении такого-то населенного пункта к важной государственной дате, а то и ко дню рождения Иосифа Виссарионыча.

С одной стороны, это тревожное для нас обстоятельство. Подгоняемые пинками российские генералы бросят в огонь все, что у них есть под рукой, только бы в сжатые сроки нанести нашей армии поражение, которое могло бы произвести впечатление на бункерного упыря и из которого в Останкино слепили бы подобие Куликовской битвы. Все мясо и железо обрушится на наши позиции, и у врага все еще много того и другого.

С другой стороны, пока тамошние военачальники ни разу не проявили особых талантов, совсем наоборот. Страна, где с подозрением относятся к умным и нестандартным, и структура, где это подозрение десятикратно, а за инициативу больно наказывают, не рождает инициативных командиров. Поставленные же в тесные временные рамки, они с большой вероятностью наделают кучу ошибок и глупостей, которыми смогут воспользоваться наши командиры, вылепленные за последние восемь лет все-таки из сильно другого теста. Не говоря уже о бойцах, которые и до Бучи готовы были глотки грызть оккупантам, а теперь и подавно.

Путина подгоняет и еще одно обстоятельство, пострашнее, отмеряющее другой временной ориентир. К лету станут самым неприятным образом проявляться последствия "адских" экономических санкций, от которых пока, кажется, еще можно отмахиваться. И с каждой неделей все очевидней и сокрушительней. Вести войну на их фоне будет все тяжелее, систему будет трясти, как в зоне нешуточной турбулентности. А в Украине к тому времени прекрасным образом покроется земля травкой, а деревца и кустарник листвой. "Зеленка" очень неприятная вещь для противника, зашедшего далеко на чужую территорию. Да и замечательные подарочки, которые сейчас нескончаемым потоком идут из десятков стран в Украину, к тому времени активно пойдут в дело. Каждый день войны нам обходится дорого. Но чем ближе к лету, тем дороже он будет обходиться россиянам.

Читайте такжеСражение за Киев выиграно, битва за Украину только начинается: почему Россия полезет сноваНу и главное, конечно, Россия безнадежно проиграла времени в сколько-нибудь стратегической перспективе, ударившись в маразм, архаику и агрессивное варварство. Украина же, переживая тяжелейший период своей истории, в этой страшной борьбе перспективу уверенно нащупала. Это и называется быть на правильной стороне истории. Время сгустилось, сконцентрировалось в Украине. Оно за нас.

slovoidilo.ua

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война в Украине Владимир Путин Леонид Швец
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