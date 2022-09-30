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Почему враг целится в Запорожье

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

30 сентября 2022, 09:26

Оккупанты укрепляют оборону в Запорожской области: перебрасывают войска и активизируют ракетные удары.

Почему враг целится в Запорожье
Бойцы ВСУ на передовой / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Сводки Генерального штаба ВСУ последней недели, к сожалению, не обходятся без сообщений о ракетных обстрелах Запорожья. Как свидетельствует печальная статистика, по большей части враг делает это коварно либо в темное время, когда жители города уже спят, либо под утро, когда они еще не проснулись.

Враг снова нанес удар по Запорожью. Силы противовоздушной обороны ВСУ обезвредили ракеты, которые были запущены по направлению Запорожья и двух соседних крупных городов. Благодаря нашим защитникам до областного центра не долетело по меньшей мере две ракеты.

По моему мнению, этому есть два объяснения. Первое связано с проведением так называемого "референдума" на оккупированной части Запорожской области. Похоже, контроль за ее частью не удовлетворяет россиян, и они своими ракетными атаками дают понять, что претендуют на всю территорию Запорожского региона.

То есть прослеживаются те же самые посягательства, как и на территории соседней Донецкой области, которую оккупанты пытаются "вызволить" с конца февраля.

Убежден, что, признав результаты "референдумов" на оккупированной части этого региона, захватчики будут претендовать на всю его территорию, по аналогии соответствующего указа путина о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР" в административных границах соответствующих украинских областей.

Итак, не исключаю, что аналогичный сценарий развития событий ждет и Запорожский край.

Второй причиной активизации интенсивности ракетных обстрелов Запорожья могут быть попытки врага по локализации возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины на этом направлении. Это особенно актуально, если учитывать разгром и бегство россиян из-под Харькова. Поэтому они будут прилагать максимум от них зависимых усилий, чтобы сделать невозможным повторение Харьковского сценария.

Речь идет о том, что оккупанты наносят удары на опережение с целью уничтожения логистических цепей ВСУ.

Еще одной причиной активизации обстрелов Запорожья может быть уже ставшая практика россиян наносить разрушения объектам критической инфраструктуры, жизнеобеспечения и работы промышленного комплекса. Благодаря этой тактике противник пытается создать ситуацию искусственного хаоса на неконтролируемых ими территориях.

Стоит отметить, что параллельно с нанесением таких ударов враг осуществляет накопление и передислокацию своей живой силы и техники в регионе.

Одним из направлений таких действий является паромная переправа Ейск — Мариуполь, где непосредственно из тыловых районов российской федерации ежедневно перебрасывается до 20 единиц вражеской военной техники и живая сила. Они формируются в колонны и двигаются в направлении Бердянска и других населенных пунктов вдоль линии фронта в Запорожской области.

Аналогичная ситуация с передислокацией происходит в тыловых районах.

Таким образом, враг пытается решить для себя несколько стратегических задач, из которых ключевое — это удержание занятых позиций.

Попытки россиян расширить границы оккупации в очередной раз доказывают, что целью Путина и его приспешников является захват всей Украины.

Для россиян Запорожье имеет ключевое значение.

Во-первых - это крупный промышленный центр, который дает примерно до 10% украинского ВВП. К тому же в нем сосредоточен ряд стратегических промышленных предприятий и предприятий оборонного комплекса. Гипотетически, в сочетании с контролем Донецкой области и ее металлургической, угольной промышленности и контроля над ЗАЭС, это может дать россиянам возможность создания замкнутых промышленных циклов производства. Это если смотреть с экономической точки зрения.

С военной же точки зрения захват Запорожья может создать для врага возможность расширения контроля над новыми территориями, установление новой линии фронта с последующим планированием наступления для выхода на промышленные районы Днепропетровской области.

Этот успех также может создать врагу условие выхода во фланг украинской группировке и продвижению дальше, в частности в сторону Киева.

Кроме того, поскольку в планах у агрессора есть оккупация и Днепропетровской области, то это даст ему возможность контроля над основными предприятиями промышленности Украины.

Но все это пока из разряда предсказаний. ВСУ крепко держит позиции и наносит врагу тяжелые удары на Запорожском участке фронта.

Источник

война в Украине новости Запорожья
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