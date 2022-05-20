Почему войну России и Украины не остановить поиском компромисса

Любые попытки сохранить Путину лицо в войне против Украины опасны / Reuters gettyimages.com

Относительно попытки сохранить Путину лицо хочу отметить следующее. Всегда считал себя пацифистом и остаюсь пацифистом. Потому что мир лучше войны. Дипломатия лучше кровопролития. Когда возможен мир. Когда работает дипломатия.

Но знаете, чем отличается пацифист от шута?

Пацифист понимает, что агрессор, который ведет агрессивную войну, чтобы прекратить агрессию должен потерпеть поражение. Желательно – сокрушительное. Настолько сокрушительное, чтобы не только он, но и возможные подражатели поняли: агрессия будет наказана.

Пацифист всегда за уничтожение источника немотивированной агрессии.

Шут будет вести себя как шут. И рассказывать, что надо сохранять лицо Путину или Хусейну, или бен Ладену. Или не надо провоцировать эскалацию. Или еще какой-то бред о мире путем медленного изнасилования жертвы.

Но правда проста. Когда кто-то нападает на соседей под любыми лозунгами, единственным надежным средством установления мира является поражение агрессора. Не замирение. Не компромисс. А именно поражение агрессора.

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Поэтому пацифист будет всегда за вооружение и поддержку жертвы агрессии. А лицемер и шут – за уступки маньяку.

Первый путь ведет к миру большой ценой.

Второй – только к еще большим жертвам, возможно, растянутым во времени.

Юрий Богданов, журналист, блогер