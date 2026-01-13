Укр
Почему война Путина становится позорной: что будет делать Кремль

Алексей Копытько
13 января 2026, 19:10
Чтобы замахнуться на Европу, надо подморозить агрессию против Украины.
Владимир Путин
Владимир Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Сегодня в России первый более-менее полноценный рабочий день в году. Ввиду чего не только Дерипаска, но и многие росграждане наводят резкость и наблюдают такое.

1.Продолжительность идущей по плану "СВО" уже превысила время "Великой отечественной войны". Вчера сравнялась, а сегодня превысила. Российская ультрапатриотическая блогосфера уже несколько дней воет о позорном ходе войны, умственных отклонениях её вдохновителей и организаторов. И как-то без особых вариантов, а что с этим делать?

Больше всего разрывает шаблон дорогих россиян стойкость …Белгорода. Т.е., успехи "СВО" настолько фундаментальны, что в тотальном кризисе оказываются российские города.

2.Эпический удар самой дорогостоящей металлической болванкой aka "орешник" вместо плановой эйфории вызвал ещё более тягостное ощущение. До росграждан вот прямо сейчас начинает доходить, что в неядерной войне "орешник" не нужен примерно совсем. Ибо даже как средство устрашения после второго раза перестаёт работать. Поджигание электрокабеля (как в Берлине) наносит больший урон.

Т.е., либо надо воспринимать ядерную войну как нечто желаемое, либо признавать, что никакой вундервафли нет. Те же "искандеры" и растерявшие былой лоск "калибры" имеют большее практическое значение, если от "орешника" отключить истерическую информационную составляющую.

А что тогда есть, кроме "быстроусвояемого мяса"?

Сейчас это дойдёт до европейцев. И можно прогнозировать рост сопротивления российским потугам.

3. После того, как российский МИД в высоком поэтическом штиле напомнил британцам об их многовековых традициях морского разбоя, британская сторона зеркально напомнила, что есть нормативные акты 2018/2019 гг., которые позволяют экспроприировать неблагонадёжные российские танкеры. Будет смешно, если катализатором действий Лондона станет российский МИД.

Уже сложилась диспозиция: Украина просто атакует российские суда, США их пока корректно берут на абордаж, Европа временно задерживает и отпускает. Но интенсивность и продолжительность задержек при должной сноровке европейских бюрократов может де-факто заблокировать перевозки. Тенденция тут однозначная.

4. Поскольку "СВО" против Украины становится уж какой-то совсем позорной, нужно либо огласить победу, либо … объявить какую-то более удачную "СВО".

Но, чтобы замахнуться на Европу, надо подморозить агрессию против Украины. На два фронта РФ точно не вытянет. Значит, остаётся искать вариант там, где запад может не среагировать адекватно.

Вираж на эту тему в очередной раз сделал товарищ Соловьёв, прозрачно предложивший напасть либо на Армению, либо на Центральную Азию. Поэтому я не устаю повторять, что у Казахстана ситуация сложная, несмотря на показную лояльность и растущую зависимость правительства (в широком смысле) Токаева от Москвы.

Напомню товарищам в Астане, что у России с Украиной были в тысячу раз более близкие отношения. А товарищ Янукович был значительно лояльнее и понятнее Токаева, что не помешало Кремлю объявить ему торговую войну и начать душить летом 2013 года, ещё до всех протестов.

В странах ЦА находятся люди, которые указывают "соловьёвым" их место (например, в Узбекистане штатным реагентом на российские выпады является одиозный Шерзодхон Кудратходжа). Но понадобится нечто большее, чтобы отсечь кремлёвские ходы ещё на уровне замысла.

Тогда Москва сможет начать только самую архетипичную "СВО" - против Воронежа.

5. Мороз является обоюдоострым фактором. Многое сейчас зависит от того, кто оперативнее позаботится о своих людях. Тыл комментировать не буду. Но стоит убедиться, что подопечные на фронте минимально обеспечены.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

11:36

"Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей

11:36

"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

