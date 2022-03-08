Почему война неизбежно придет в Россию

Школьники, которых спасали из горящего кинотеатра в Кемерово, теперь в колоннах под Харьковом и Бучей, а также в горящих танках в Украине / Фото Reuters

Россияне, говорят, у вас там завтра-послезавтра интернет отключат. Хочу, чтоб последним моим постом, который вы прочитаете, был вот этот. Чтоб вы там в своей Северной Корее потом распечатывали его на листочках самиздата, передавали друг другу из-под полы, читали и думали. Читали и думали. Читали, получали просто за прочтение двадцать лет лагерей и думали. Иначе до вас не доходит.

Никогда не доходило.

Потому что, когда я вижу комментарии в стиле "Гагарин, я вас любила", зачеркнуто, "Аркадий, я вас читала, но как вы смеете писать о бомбардировках Москвы – у меня там друзья, они против войны и за мир!", я каждый раз удивляюсь, как институтка.

Во-первых, поймите. Мир изменился настолько быстро, что формулировка "мы за мир" сегодня вызывает примерно такое же блевотное отторжение, как всего месяц назад формулировка "братские народы".

И если вы за мир и дружбу между народами – идите вместе с русским кораблем.

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Потому что мы теперь за войну.

Мы теперь за войну, б...ядь… За горящие на рейде Одессы российские корабли. За весь тот перемешанный с кишками металлолом семьдесят пятого года выпуска, который усыпал поля Украины чуть не по колено. И за "Абрамс", который, возможно, будет теперь не просто в сопровождении колонн гуманитарного груза, а, вероятно, в самом прямом смысле этого слова.

Потому что украинская армия выдает России сейчас пиз…юлей с такой скоростью и таким количеством, что у мира появился реальный шанс закончить с этим государственным недообразованием уже в этой серии.

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Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.

Мы теперь хотим решить её сами.

Всем миром.

Сейчас.

А значит – да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блокпостах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД, и у кошки четыре ноги.

Весь тот полный пиз…ец, который вы годами устраивали Украине – и вообще всем по периметру – а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь прийти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новорожденными в метро во время воздушной тревоги.

Всё это должно прийти в ваши города.

В ваши дома. В ваши квартиры.

В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.

Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.

Чтобы "николи знову" сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 24.02.

Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.

Иначе не бывает. Иначе не дойдет.

Извините, такова се ля ви…

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Годами я вам писал, что коллективная ответственность – это не мои хотелки. Это просто данность. Она наступает просто по факту. Всегда…

Кстати, чтоб два раза не вставать – там Алексей Кортнев записал видео с обращением к Путину против войны. Передайте Алексею: Алексей, ты, видимо, забыл, но твоя жена гимнастка Амина Зарипова – лучшая подруга гимнастки Алины Кабаевой, жены Путина. Последняя фоточка с обнимашками двух подружек – с турнира "Небесная Грация", организованного Алиной в декабре 2021-го. Всего два месяца назад.

Так что не надо записывать жалостливые видео.

Просто сними трубку – и позвони.

Так вот. Во-вторых. Пять лет назад у вас там был пожар в "Зимней Вишне" в Кемерово. После которого я написал пост, что до вас начинает что-то доходить только тогда, когда погибнут ваши собственные дети. А потому, любая катастрофа в России нам только на пользу. И чем их будет больше, тем быстрее, возможно, вы что-то поймете. А значит – гори-гори ясно.

Бог ты мой, что тогда началось…

Но я ошибся. Корм оказался совершенно не в коня.

Не дошло ничего. Вообще ничего.

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Так вот. С момента пожара прошло пять лет. Сейчас тем школьникам кемеровчанам, которых миновала эта жуткая участь, как раз должно быть по восемнадцать лет.

Где ваши дети?

ГДЕ СЕЙЧАС ВАШИ ВЫРОСШИЕ ДЕТИ??

А я вам скажу, где.

Они в колоннах под Харьковом и Бучей.

До вас не доходит ничего. Никогда. Если вы спасаете своих детей из пожаров в кинозале – вы потом сами, собственными руками отправляете их гореть в танках в Украине. И жуткими роликами с оторванной задницей, с телами, которые перевозит трактор в ковше, потому что их надо куда-то девать, частями тел ваших вчерашних детей, которые не сгорели в кинозале, выросли и пришли убивать чужих детей на чужую землю – завален теперь весь интернет.

На это месте, мне кажется, у вас в голове уже должно что-то щелкать и прорисовываться какая-то мысль.

Давайте. Приложите усилия. Додумайте её.

…примерное отношение и к вам, и к тем вашим детям, которых вы посылаете гореть в танках, и к тем, которых еще только пошлете, когда они вырастут – уже примерно понятно, да?

Понимаете, через что вы протащили целую нацию, и каково теперь отношение к вам?

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Впрочем, ничего личного. Просто война предельно прагматична. Чистая математика. Чем больше сами закопаете там, тем меньше придется стаскивать ковшами потом здесь.

А значит: гори-гори ясно.

Война придет на вашу землю. Еще раз. Перечитайте эту фразу. Война. Придет. На вашу. Землю.

Рано или поздно. Завтра или через семь лет. С чужой ли помощью или сами справитесь. Друг друга грызть. Но это теперь неизбежно.

И мы теперь не просто хотим этого. Мы этого жаждем. И будем прикладывать все усилия, чтобы ускорить этот процесс.

Так что – читайте. Думайте. Передавайте друг другу на листочках. И не говорите, что не предупреждали.

Может, что-то и дойдет.

Потому что, когда война придет, будет уже поздно.

Ваш Дед.

Аркадий Бабченко, российский журналист, военный репортер