Почему власти снова разрешили отключать украинцев от услуг ЖКХ за долги

В Украине разрешили отключать газ и свет должникам / УНИАН

В Украине снова официально разрешили отключать потребителей из-за долгов по коммуналке – мораторий будет работать только в красной зоне карантина.

Стоит отметить, что это коснется не всех. Отключение от услуг ЖКХ, в первую очередь, тех, кто потребляет газ в частном секторе и сельской местности и потребителей электроэнергии, включая многоквартирные дома.

Также важно понимать и то, что фиксированной суммы долга, после которого у вас могут отключить газ или электроэнергию нет, поскольку каждый облгаз или облэнерго устанавливает свои нормативы в зависимости от объемов потребления. Например, если домохозяйство потребляет газа на 10-15 тысяч гривен, то отключить его за долги могут не ранее, чем через 2 месяца. В свою очередь, у облэнерго этот срок составляет не более 1 месяца, независимо от потребления, и применяют для этого всевозможные и часто незаконные способы.

Злоупотребления по ним были раньше, и в локдаун, потому что облгазы – это отдельные государства, которые делают что хотят и отключают от услуг под видом протечек газа, причем без каких-либо протоколов и документов.

Сейчас эти злоупотребления продолжатся, так как в Украине потребитель коммунальных услуг практически не имеет возможности куда-либо обратиться для защиты своих прав. Единственное, куда он может пойти – в Госпродпотребслужбу, но и там настолько сложная процедура подачи жалоб и сбора документов, что потребитель не может физически этого сделать.

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Читайте такжеКиевлянам увеличили суммы в платежках за отопление: стала известна причинаКуда больше проблем у потребителя возникнет уже после отключения, так как чтобы подключиться обратно, ему тоже предстоит раскошелится - тогда ему нужно будет обратиться в облэнерго, подать заявку и оплатить подключение.

Исходя из этого, единственная причина, по которой вновь возвращают возможность отключения – чтобы заставить потребителей оплачивать долги. Ведь если вспомнить прошлый отопительный сезон, то только за 4 месяца долги по ЖКХ увеличились на 26,6 млрд гривен из-за повышения тарифов, хотя ранее задолженность росла на уровне 5 млрд гривен в год.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, специально для Главреда