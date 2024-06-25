Почему власти РФ сами спровоцировали стрельбу в Дагестане

Российская власть создала культ архаики. И исламизм как его часть чувствует себя уверенно.

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События в Дагестане возможны и в других исламских регионах России - эксперт / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

23 июня в столице Дагестана Махачкале и городе Дербент группа вооруженных мужчин напала на полицейских, церковь и синагогу. Известно о 15 убитых полицейских, а также нескольких гражданских, среди которых священник.

По сообщениям местных властей, во время "контртеррористической" операции в Дагестане якобы были убиты шестеро нападавших, среди которых предположительно были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, которого позднее задержали.

События в Дагестане демонстрируют, что в России усиливается фактор радикального ислама. Это происходило на протяжении долгих лет, но после начала полномасштабного вторжения в Украину этот процесс резко активизировался. И в результате происходит архаизация общества, когда любой модерн объявляется врагом, а любая архаика – благом.

Все эти разговоры о традиционных семейных ценностях, их воспевание ведут к тому, что архаика проникает в мозги граждан, и им начинает казаться, что правда в этом. А если семейное насилие начинают объявлять чуть ли не главной скрепой, то все люди, которые его используют (а на Кавказе это, мягко говоря, не редкость), начинают чувствовать себя солью земли.

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И тогда достаточно малейшего недовольства своим уровнем доходов, бюрократическим произволом, чтобы начать искать этому объяснение. И это недовольство в ситуации, где поклоняются Корану (ведь православие воспевается в традиционно русских регионах), то ответ очень быстро находят в теории джихада и берут в руки автомат.

Люди, которые совершили теракт в Дагестане, не гастарбайтеры, а в том числе сыновья главы одного из районов.

Судя по тому, что известно, они не сильно преуспели, а амбиции, связанные с работой отца, наверное, были очень большими. И это несоответствие между амбициями, культом архаики и личной неудовлетворенности дало такую взрывоопасную смесь.

Можно смело предполагать, чем меньше люди будут довольны властями (ведь война затягивается, а экономическая ситуация ухудшается) тем больше таких ситуаций будет в исламских регионах.

Российская власть сама создала эту ситуацию, когда создала культ этой архаики. И исламизм как его часть чувствует себя уверенно.

На то, почему эта ситуация произошла в Дагестане, есть ряд факторов, часть из которых носят случайный характер. Однако эта ситуация применима не только к Дагестану, но и к другим исламским регионам Кавказа.

Аббас Галлямов, российский политолог, специально для Главреда

Кто такой Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист. В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.

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