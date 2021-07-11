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Почему власть на самом деле бредит о "превращении" Украины в Китай

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

11 июля 2021, 07:45

Зря наши блогеры так резво критикуют Арахамию за его бумажный восторг перед успехами Китая. Ведь даже Путин не сумел приблизиться к формуле успеха Китая.

китай си цзиньпин
Блогеры критикуют Арахамию за его бумажный восторг перед успехами Китая / Reuters

Сейчас многие обсуждают восторги, почти руководителя несуществующей, виртуальной партии власти "Слуги народа" Арахамии успехами и привлекательностью китайской политической и экономической системой. Многие блогеры обзывают его, унижают, смеются над этим картонным политиком. А зря. Арахамия - это то, что у "трезвого глубоко спрятано в уме, а у пьяного на языке".

Во-первых, Арахамия – человек, возникший неоткуда и ушедший в некуда, "человек без биографии" и успехов в своей жизни, он всеми своими картонными восторгами унижает солидное китайское государство и его реальные успехи во главе с лидером Китая Си Цзиньпином. Китайцы очень гордятся собой и своими успехами, в которые еще 20 лет назад не верил никто в мире. И неуклюжий восторг какого-то мелкого Арахамии оскорбляет их. Они достойны и ждут более серьезных и глубоких оценок своих реальных достижений.

Во-вторых, зря наши блогеры так резво критикуют Арахамию за его бумажный восторг перед успехами Китая. Ведь даже президент России Путин не сумел даже близко приблизится к формуле успеха Китая за последние 20 лет, а тут какой-то Арахамия, в дружбе с которым стесняется признаться президент Зеленский.

Но правда в другом. Дело в том, что у неугомонный Арахамия, не чувствуя границ своей болтовни, намекает на очень важное обстоятельство. Арахамия выбалтывают то, что тщательно скрывается в Офисе президента Зеленского.

Режим личной власти Зеленского хочет построить, по соблазнительному примеру Китая, однопартийную политическую систему. Партии, общественное мнение, независимые СМИ, оппозиция, свобода слова мешают грандиозным планам Офиса президента по реализации планов " светлого будущего".

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Но мы уже это проходили в СССР, а Арахамии - нет.

Поэтому, по иронии истории, большие и маленькие "арахамии", мешающие железным шагам власти, первые исчезнут из политики. Так уже давно написано в истории ВКП(б)...

Просто нынешние украинские политики не читали этой книжки, а китайцы читали и сделали нужные выводы.

Си Цзиньпин Слуга народа Виктор Небоженко Давид Арахамия
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