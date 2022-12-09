Почему важно отогнать россиян на 50 км от границы

На границе с рф в перспективе необходимо будет создать эшелонированные рубежи огневого поражения.

На границе с рф нужно создать эшелонированные рубежи огневого поражения, считает Коваленко / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Михаил Подоляк заявил о необходимости демилитаризации границы россии на 50-100 км.

Помню, как 28 июня в одном интервью я озвучил своё мнение о создании на границе с россией буферной демилитаризированной зоны именно с их стороны глубиной 50 км.

В этой зоне запрещено было бы размещение войсковых частей, тяжёлой техники, авиации, складов боеприпасов и ГСМ. Только присутствие органов правопорядка и пограничных войск на легкобронированном транспорте.

Достижение данной зоны возможно в ходе мирных переговоров по вопросу капитуляции москвы.

И вот, об этой идее говорят на высоком уровне, и это радует. Ведь идея демилитаризации границы россии важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколения вперёд!

Почему именно 50 км?

Всё предельно просто – это оптимальная глубина для обеспечения огневого контроля дальнобойной и высокоточной артиллерией.

На границе с рф в перспективе необходимо будет создать эшелонированные рубежи огневого поражения. Рассматривая имеющиеся у нас сейчас средства - это как М777, широкая номенклатура САУ 155-мм, а так же М270 и М142.

Фактически, используя данные средства возможно создание нескольких рубежей поражения целей глубиной до 50 км. Из глубины Украины в перспективе эта зона может покрываться тактическими ракетами 300/500 км.

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