Почему важно остановить "носокизацию" Дня защитника Украины

День защитника Украины – многоуровневый праздник, который не имеет ничего общего с советским 23 февраля / 24tv.ua

"Носокизацию" Дня защитника следует остановить. Ведь 14 октября – это день, когда поздравляют защитников Украины прошлого и настоящего, мужчин и женщин. Это – не повод поздравлять мальчиков и мужчин, даря им носки или одеколоны по поводу самого факта их принадлежности к мужскому полу. Ведь 14 октября отнюдь не равняется 23 февраля.

День защитника Украины пока что не "носокизировался" полностью, но процесс идет. Сам факт того, что третий год подряд приходится повторять этот призыв, является свидетельством наличия проблемы. И эта проблема затрагивает и взрослых, и дошкольные и школьные учреждения.

Проблема в том, что на 14 октября совершенно искусственно экстраполируют какие-то традиции 23 февраля. Вероятно, так происходит потому, что нет новых традиций и представления о том, как должен отмечаться этот праздник. Традиция только формируется. И всегда гораздо проще заимствовать старые схемы и применить их к новому празднику. Но, к счастью, мы находимся еще на той стадии, когда остается возможность помешать этому.

Именно поэтому, когда мы говорим о 14 октября, мы ведем речь о защитниках Украины. Причем о защитниках обоих полов – и мужчинах, и женщинах. Ведь в течение этой войны с оружием в руках воевали и воюют и мужчины, и женщины. В конце концов, значение слова "защитник" значительно шире, чем просто человек, сражающийся с оружием в руках. Поэтому к защитникам можно отнести и тех людей, которые помогают войску и фронту.

Самое важное – это точно не чисто мужской или мальчишеский праздник. Он не имеет ничего общего с 23 февраля с его советским традициям. Более того, это и не День Вооруженных сил Украины (6 декабря).

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14 октября – это день, когда мы должны чествовать защитников Украины прошлого и настоящего, а не поздравлять кого-то в связи с его принадлежностью к тому или иному полу. Вообще, считаю очень странным поздравление с тем, что человек принадлежит к мужскому полу или к женскому. Это абсурдно. Это традиция, от которой нужно избавиться.

Очень важную роль в прививании новых традиций и формировании отношения ко Дню защитника играют, в первую очередь, учителя. Именно они имеют большое влияние на формирование традиций в школьных коллективах, и они в состоянии влиять на родителей. По своему опыту могу сказать, инициатива по поздравлению мальчиков, как правило, исходит от разного рода родительских комитетов, которые хотят таким образом наполнить праздник странным и несвойственным ему содержанием.

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Какими именно традициями нужно наполнять День защитника 14 октября? Отмечать, вспоминать и поздравлять тех людей, которые живут среди нас, которые защищали Украину. Вспоминать и чествовать тех людей, которых уже среди нас нет, но которые защищали Украину в прошлом. Ведь только там, где чтят погибших, есть те, кто готовы защищать живых.

Это должен быть день, который свяжет людей, которые сегодня защищают Украину, с теми, кто защищал ее раньше. Совершенно неслучайно для Дня защитника мы выбрали 14 октября. Это – многоуровневый праздник: это и Покрова, которая апеллирует к временам Руси, это и День украинского казачества, это и День создания Украинской повстанческой армии, а теперь еще и День защитника Украины. Эта многоуровневость и показывает преемственность разных поколений украинцев, которые защищали Украину. Именно им посвящен этот праздник и именно о них надо вспоминать, проводить выставки, демонстрации фильмов, обсуждения, возможно, и концерты.

Возникает вопрос, стоит ли создать и оставить украинцам "мужской день" и "женский день", если они привыкли к традиции отмечать такие праздники – думаю, что нет. Я считаю, что это бессмысленная традиция, которая не встречается нигде вне постсоветского пространства. Родиться женщиной или мужчиной – это не достижение, так произошло от природы и бога. Стоит поздравлять человека, который независимо от пола в чем-то реализовался. Быть мужчиной или женщиной – это не профессия и не достижение.

Такие праздники хоть и теряют популярность в последнее время, но они все равно до сих пор востребованы. Отношение украинцев к ним постепенно меняется, пусть и небыстро. Мы же говорим об изменении традиций, которые насаждались силой на протяжении десятков лет. Зато то, что мы делаем сейчас, чтобы создать новую традицию, очень далеко от методов, которыми старые традиции насаждались. А делалось это командным способом. Мы так действовать не можем и не должны. Если мы говорим о десоветизации праздников, она предусматривает в том числе и возможность свободно выбирать, каким образом праздник отмечать.

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Вместе с тем, если мы не будем помогать установлению новых традиций, то, к сожалению, эти командно введенные традиции будут продолжать существовать. Под традицией приветствовать мужчин или женщин нет никакой идеи, она совершенно пуста. Убежден, что со временем она исчезнет, но ей нужно помочь, чтобы это произошло как можно скорее. А сделать это можно, заменив нелепые традиции действительно важными праздниками.

Сколько лет может понадобиться для того, чтобы приучить общество к новому содержанию праздников, однозначно сказать трудно. Это может длиться долго – годами и десятилетиями. Но, с другой стороны, когда происходят такие события как русско-украинская война, эти изменения чрезвычайно ускоряются. В частности, мы очень быстро отказались от 23 февраля. Хотя казалось, что на это уйдут десятилетия.

Поэтому сейчас спрогнозировать время очень трудно – мы не знаем, как будут развиваться события. В любом случае нужно активно внедрять новые традиции и объединяться тем людям, которые понимают ошибочность и даже вредность сохранения советских традиций и их набрасывания на украинские праздники. Здесь важна позиция каждого в отдельности. Знаю много случаев, когда люди, которые против "носокизации" праздников в родительских обсуждениях оказываются в меньшинстве, а потому часто просто замолкают. Не надо молчать, потому что правда на нашей стороне – надо убеждать других.

Владимир Вятрович, народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, специально для Главреда