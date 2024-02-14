Почему в Украине не создали собственное дальнобойное оружие?

У нас нет никаких государственных программ и инвестиций в этом направлении. А разработку того же самого ОТРК Гром-2 нам профинансировали саудиты.

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Почему тормозит ракетная программа в Украине / Коллаж Главред, фото: МО РФ, Википедия

Знаете почему имея собственные технологии ракетостроения и самолетостроения в Украине не создали собственное дальнобойное оружие?

Потому что за все годы независимости в Украине так и не научились инвестировать в будущее.

Потому что само слово "инвестиция" в Украине означает лишь возможность купить дешевле и продать дороже. На этом принципе построена стратегия привлечения иностранных инвестиций. На этом построена стратегия приватизации.

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А я имею в виду совсем другую инвестицию. Инвестицию не с целью получения прибыли, а с целью получения стратегического преимущества.

К сожалению, большинство чиновников этих вещей не понимает. Все они нацелены исключительно на коммерческий подход. И поэтому ни один из них никогда не понимал важность инвестиций в технологии. Не для того чтобы их потом продать. А для того чтобы страна получила какую-то новую специализацию и отрасль экономики.

Даже многие из моих читателей могут спросить: а какой смысл инвестировать в технологии, если они не приносят прибыли?

Приведу аналогию. R&D-подразделение это убыточное направление бизнеса, но без инвестиций в исследования и разработки, компания не сможет выпускать новые технологические продукты и впоследствии проиграет конкуренцию тем, кто инвестирует в R&D. Аналогично государство. Если не будет инвестировать в науку и технологии, то оно не сможет конкурировать с другими технологическим государствами.

Приведу более наглядный пример. Создание НАСА и инвестиции в космос со стороны правительства США через несколько десятков лет позволили частным компаниям выводить свои спутники на орбиту и использовать космос в качестве инфраструктуры. Аналогичная история с микрочипами, которые появились из-за гонки в ракетных технологиях между США и СССР. Аналогично интернет, который вообще так и не стал коммерческой технологией.

Если вернуться к примеру ракетных технологий, то это направление не развивалось не только потому, что нам кто-то запрещал это делать.

А потому, что государство никогда не инвестировало в технологии! Ради интереса спросите у какого-то топ-чиновника или политика, можно ли выделить на развитие крылатых ракет 1 млрд. На вас посмотрят как на идиота, который не понимает базовых принципов любого бизнес-проекта. Для них это потери, которые никогда себя не окупят. В этом и проблема.

Поэтому у нас нет никаких государственных программ и инвестиций в этом направлении. А разработку того же ОТРК Гром-2 нам профинансировали саудиты. О чем тут говорить, если даже известный Нептун появился только потому, что в КБ Луч был толковый менеджер, который инвестировал деньги компании в эту разработку. И ему повезло что разработкой зациклилось государство. А вот другими его предложениями как ударный беспилотник и ПВО, не заинтересовалось.

Источник

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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