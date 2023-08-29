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Почему в Украине не любят турецкую экономическую модель?

Алексей Кущ
29 августа 2023, 06:28
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Польское правительство будет закупать не только зерно своих фермеров, но и излишки импорта из Украины.
Вывоз зерна, зерновое соглашение
Зерно / Коллаж Главред, фото УНИАН

Возвращаясь к теме с зерном.

Как обычно, обсуждение данной темы под моим постом, дало пищу для ума.

Отмечу несколько важных моментов.

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Государственные программы по выкупу зерна у нас почему-то ассоциируют с социализмом.

В таком случае, простой вопрос: в Польше, социализм?

Процитирую сообщения оттуда в зсвязи с зерновым кризисом:

"Качиньский объявил, что Польша проведет общую закупку зерна в хранилищах с доплатой и сохранит субсидии для польских аграриев, чтобы защитить их интересы.

Также он анонсировал выкуп украинского зерна, которое сейчас находится на складах в Польше.

Будет общая закупка зерна, которая хранится в силосах.

Минимальная цена более 1400 злотых за тонну", — сказал президент PiS Ярослав Качиньский".

То есть польское правительство будет закупать не только зерно своих фермеров, но и излишки импорта из Украины, решая проблемы за себя и "того парня" (Шмыгаль).

Ну ладно, в Украине не любят турецкую экономическую модель.

А польская чем вам не угодила?

Либеральная модель, хорошие темпы роста и доходов населения, украинцы едут на заработки в Польшу, а не наоборот, член ЕС и НАТО, впечатляющие успехи в модернизации и новой индустриализации.

Но поляки активно применяют и механизм фермерских субсидий, и выкуп излишков зерна для поддержания внутренних цен на минимальном уровне, обеспечивающем производственную рентабельность местных аграрных хозяйств.

Кстати, поляки ненавидят социализм. Еще Сталин говорил, что социализм идет полякам "как корове седло".

То есть их чиновников трудно упрекнуть в приверженности левой идеологии.

Далее. Фактор коррупции - все украдут и съедят "мыши".

Ну, тут как по классике.

Не решив общий вопрос, при решении второстепенных вопросов, мы все время будет сталкиваться с нерешенным общим вопросом.

В нашем случае - общий вопрос в виде системной коррупции, который таки придется решить. В тот или иной способ.

Иначе - полный стопор в развитии.

И не нужно уповать на уменьшение государства, стимулы в виде создания идеального чиновника или перезагрузку механизмов, при которых будет невыгодно красть (идеальное государство).

Это все утопия.

Снизите роль государства - появится корпоративная коррупция, как это произошло в облгазах и/или облэнерго.

Дадите чиновнику высокую зарплату (рациональный алгоритм "не красть"), он положет ее в один сундук с черным кэшем.

А алгоритмов управления, делающих коррупцию невыгодной, априори не существует.

Именно поэтому, коррупция есть даже в Ватикане и Сингапуре.

То есть, решить этот общий вопрос нам таки придется.

А решение - это снижение уровня коррупции до социально и экономически безопасного уровня.

Если сейчас коррупционная норма перераспределения ВВП у нас достигает 10% ВВП (в среднем по миру - 5% ВВП), то нужно снизить ее хотя бы до 1% ВВП.

Но коррупция - это не повод стигматизировать и хейтить эффективные модели роста и стимулы, применяемые во всех странах.

Иначе мы просто станем вечными аутсайдерами, у которых главная цель - это процесс борьбы с коррупцией, а не экономической рост.

Ликвидировать весь инструментарий стимулов на том основании, что "воруют" - это все равно, что бороться с тараканами путем поджога кухни.

Да, тараканов не будет (хотя не факт), но готовить еду точно придется на улице.

То есть все нужно делать системно: и бороться с коррупцией, и параллельно - применять стимулы роста.

А то получиться как с системой СЭС - ликвидировали, а потом во время пандемии оказались с одним санитарным врачом в Киеве.

Что касается преодоления тех трудностей, которые у нас возникли на пути экспорта нашего зерна и которые никуда не денутся после 15 сентября 2023 года, когда Польша продлит запрет на импорт украинской агропродукции.

Почему нужно создавать в той же Польше "сухие порты" на условиях таможенного склада.

Здесь есть несколько причин:

1. Фактор безопасности.

2. Накопление зерна на условиях таможенного склада, чтобы не наносить ущерб внутреннему рынку соседей.

3. Возможность постепенно транспортировать его через местные порты, например, Гданьск, в азиатские и африканские страны по мере роста мировых цен на зерно.

В идеале это должна быть следующая транспортно-логичтическая связка:

а) логистический хаб в Одесской области – Сухой порт в Румынии – морской порт Констанца.

б) логистический хаб во Львовской области - Сухой порт в Польше - морской порт Гданьск.

Можно, конечно, уповать на "руку рынка", которая все разрулит в условиях войны и ждать пока заработают наши порты на Черном море.

Какой вариант выберут наши чиновники?

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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зерно Алексей Кущ
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