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Почему в России разразился вой и скулеж по поводу переговоров в Стамбуле

Александр Кочетков

политический аналитик

30 марта 2022, 17:49

Пункт о том, что статус Крыма нужно обсуждать 15 лет – это толстый намек, что Путин столько не протянет.

Выход на формулировки пунктов договора Украины и России в идеальном случае возможен лишь к концу мая
Россияне сочли итоги переговоров в Стамбуле фактическим признанием поражения России, которое приведет к полному крушению РФ / Фото Reuters

Детально анализировать содержание переговоров с РФ в Стамбуле смысла не вижу. Прежде всего потому что это были всего лишь заявки, не более. Реальные условия мира, скорее всего, будут заметно отличаться. И продиктуют эти реалии те позиции, что сложатся на театре боевых действий. То есть тем, насколько успешно нам удастся отбить планируемые агрессором массированные атаки на Донецком и Южном фронтах, сможем ли не допустить выхода орков на линию областей Донбасса и перейдем ли мы в стратегическое контрнаступление.

Произойдет переформирование частей (и у нас, и у них), пройдут ожесточенные бои, западное вооружение нам в помощь. К середине апреля кое-что прояснится и можно будет прогнозировать развитие событий, включая и переговоры. Ну а выход на формулировки пунктов договора в идеальном случае возможен лишь к концу мая. А может и до конца года затянуться. Вот когда увидим конкретику, тогда и проанализируем предметно, тем более, что предусматривается некий референдум.

Однако на некоторых моментах прошедших переговоров стоит остановиться.

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В первую очередь, на упомянутом референдуме, который нельзя проводить во время войны. По предложению Украины на период этого народного волеизъявления должно быть полное прекращение огня, так что здесь все норм. Другое дело, что не очень понимаю, как отсепарировать от участия в референдуме (да-да, сепаров – отсепарировать!) тех наших граждан, которые получили российские паспорта.

Мне сложно согласиться с тем, что по статусу Донбасса надо вести какие-то переговоры. Если не вернуть его силой, то у нашего общества не будет ощущения зримой победы. А без явных признаков победы украинцы на мир не согласятся (хотя по правде нынешний Донбасс Украине не нужен ни в каком статусе). Будем надеяться, что в этом вопросе боевые действия все расставят по местам.

Еще важный момент: мы не выпускаем без боя никак их орков ни из-под Киева, ни из-под Чернигова. Из Бучи и Гостомеля эти конченные идиоты уходят, как пришли – без средств защиты через Чернобыльскую зону, дыша радиоактивной пылью. Вот для них точно исполнится проклятие конотопских ведьм насчет того, что стоять не будет. А мы в Чернобыльской зоне не воюем, потому что не идиоты. Ну а из-под Чернигова россияне вообще могут отходить любыми маршрутами, у нас тривиально нет возможностей им воспрепятствовать.

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И на закуску. Пробежался вчера по российским пабликам. Какой вой и скулеж там царит, особенно в тех, где кучкуются идейные рашисты с мозгами (да, есть и такие). Упоминание Хасавьюрта – одно из самых частых. Рашисты вопят, что по замаху "спецоперации" итогом может быть только безоговорочная капитуляция Украины с согласием на все условия России. А сам факт ведения предметных переговоров, в том числе и по статусу Крыма (напомню: за отрицание его принадлежности РФ там полагается уголовная статья) – это фактическое признание своего поражения. Которое приведет к полному крушению России. Ни больше, ни меньше.

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Кстати, респект тем, кто придумал пункт, что статус Крыма надо обсуждать пятнадцать лет – это же толстый намек, что бункерный фюрер столько не протянет. Троллинг зачетный!

В общем, переворачиваем эту страницу и продолжаем заниматься делами, памятуя, что главное – это фронт. Который у каждого свой, но у нас всех один, общий.

Все будет Украина!

Александр Кочетков, политический аналитик

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война в Украине Стамбул вторжение России Александр Кочетков
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