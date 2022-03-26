Почему в результате войны в Украине проиграет Китай

Китай обеспокоен послевоенными перспективами для себя / Reuters

Китай обеспокоен. Вовсе не варварскими методами ведения русскими войны, о чем китайские послы зашептали на ухо партнерам на переговорах по всему миру. Никак нет.

Китай оценивает послевоенные перспективы и видит их такими, что победа России приведет к ее полной изоляции (читай – усилению давления на Китай), а поражение России приведет к усилению роли и влияния США (читай – усилению давления на Китай).

Это закономерный итог, когда берешь в партнеры на глобальную игру против Запада недоразвитую бензоколонку.

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Но китайские страхи – это простор для дипломатии. Китай хочет гарантий на будущее. И такие гарантии в виде экономических "пряников" ему мог бы предоставить тот же ЕС, где желающих обострить отношения с Китаем еще меньше, чем в ситуации с РФ.

Китай должен понять, что антипутинская коалиция не превратится автоматически в антикитайскую (хотя бы потому, что Китай является экономической сверхдержавой). И если Поднебесная в этот драматический момент истории найдет хоть какие-то точки соприкосновения с США и ЕС, то они и послужат основой и нормальных отношений в будущем, и, кто знает, возможно, даже новой мировой архитектуры безопасности.

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А что должен сделать Китай? Немного. Можно с уважением относиться к тому, что, следуя кодексу чести, Пекин отказывается осуждать своего союзника Россию, но ни один кодекс чести не требует от Китая предоставлять России ресурсы на войну, которую с Китаем никто не согласовывал.

Богдан Яременко, народный депутат Украины, дипломат