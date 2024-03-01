Почему в НАТО боятся РФ и изо всех сил избегают прямого столкновения

Мы далеки от обоих вариантов, так что не ко времени.

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Путин и НАТО / коллаж: Главред, фото: скриншот, Public domain pictures

О ПРИДНЕСТРОВЬЕ, НАТО И ИНОПЛАНЕТЯНАХ

Заголовок поста подчеркивает, что эти три события одинаково фантастичны. Подчеркиваю: не совсем невозможными, а именно маловероятными.

Что касается пришельцев, то все меньше надежд, что мы — не одиноки во Вселенной. А если развитые цивилизации все же есть, то они не хотят иметь с нами ничего общего. И это понятно, глядя, как ярое человечество уничтожает само себя и свою планету.

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Что касается вступления войск НАТО в Украину, то, конечно, было бы хорошо, если они перекрыли бы небо над Украиной. Или обеспечили инфраструктуру для будущих Ф-16, или хотя бы встали вдоволь границы с Беларуссю и высвободили соединения ВСУ, которые вынуждены караулить на той границе.

Но НАТО изо всех сил избегает прямого столкновения с рф. С другой стороны, за каждого погибшего Натовца придется отвечать их политикам, и они этой ответственности боятся больше, чем российского вторжения.

Так что ввод войск НАТО в Украину возможен лишь в двух случаях: или у нас все отлично, и ВСУ уже начинают бить врага на его территории. Тогда НАТО зайдет, чтобы создать буферную зону и Украину несколько придержать. Или у нас все плохо, и НАТО зайдет, чтобы не допустить окончательного краха.

Мы далеки от обоих вариантов, так что не ко времени.

Относительно Приднестровья. это первая и потому уникальная непризнанная псевдореспублика, созданная Россией. Ее уникальность заключается в том, что Кишинев договорился с Тирасполем, чтобы внешнеэкономическая деятельность Приднестровья происходила через соответствующее министерство Молдовы. А чтобы поощрить к этому, предоставили огромные льготы.

Соответственно, у приднестровских сепаратистов временно возникла замечательная ситуация: энергоресурсы из-за взаимозачета с Молдовой уходят из России почти безвозмездно, да еще и Кремль подбрасывает деньжат. А торговля продукцией, производимой в Приднестровье, идет со всем миром и почти без налогов. Лафа, одно слово!

Не удивляет, что заметные бизнесмены Приднестровья имеют по пять-шесть паспортов: Молдовы, Украины, России, местную бумажку и еще паспорт Израиля, Кипра или другой страны ЕС. И не хотят этого лишаться.

С избранием М. Санду лафу начали прикручивать-то есть, вводить налоги, причем, значительно деликатнее, чем это происходит, например, в Украине. Именно поэтому депутаты псевдореспублики обращаются к России с просьбой "защитить" именно от экономического давления Кишинева, а не от чего другого.

То есть, там речь не о каком-то суверенитете, не о присоединении к рф, а исключительно о добыче для обогащения верхушки Тирасполя. И если что, то эта верхушка сразу побежит. Но по большей части не в москву, а в Кишинев, а потом в Европу.

Кстати, на складе в колбасной, что в Приднестровье, давно нет боеприпасов в рабочем состоянии, которые могут использоваться в нашей войне. Поэтому для Украины там - никакого интереса. Кроме потенциальной возможности дать громкую пощечину недоимперии силами Одесской теробороны.

Поэтому вряд ли Кремль предоставит нам такую возможность, присоединив Приднестровье к себе. Да и Кишинев не очень хочет обращаться к нам за помощью, больше рассчитывая на Румынию. А без такого официального обращения Украина ничего не сделает — мы же не агрессоры.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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