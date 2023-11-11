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Почему украинскому бизнесу пока не "светят" инвестиции

Анатолий Амелин
11 ноября 2023, 06:12
Для украинцев консенсус = проигрышу, потому что тебе нужно сделать шаг на встречу. Что украинцы делают еще крайне редко.
Почему украинскому бизнесу пока не 'светят' инвестиции
Украинский бизнес не созрел к серьезным инвестициям / фото: pexels.com

Знаете почему украинскому бизнесу не "светят" инвестиции из тех сотен миллиардов, что нам якобы обещают? Причина в самом украинском бизнесе... А точнее отсутствии понимания, а что же нужно инвесторам и по каким правилам с ними работать.

Ниже тезис список основных причин / препятствий:

1. Первая, самая яркая, украинский малый, средний бизнес в 90% случаев путает инвестора со спонсором (!) Это не шутка. Бизнес хочет привлечь капитал для развития, но об интересах инвестора, доходности инвестиций, возврате капитала инвестору в инвестиционных презентациях чаще всего ни слова (!)

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2. Непрозрачность. Это не моя оценка, а банкиров, которые не могут выдать кредит, видя оптимизированную отчетность украинских компаний. По их словам, до 90% (!) украинских частных компаний используют схемы оптимизации налогов.

Как следствие - из отчетности банк не может построить прогноз когда и за счет чего бизнес вернет кредит. Ну и вы сами знаете, что налоговая отчетность и управленческая – в Украине две большие разницы. Инвестору же для защиты своих инвестиций нужна прозрачность.

3. Система менеджмента. Нет корпоративного управления и понятия, что это и с чем его едят. В огромном количестве украинских частных компаний СЕО является основным акционером. И на нем связаны основные поставщики, клиенты, отношения.

Если он уходит (болеет или, не дай Бог, что-то случится) бизнес умирает. В результате есть бешеная концентрация рисков, отсутствие системы балансировки интересов и контроля менеджмента...

4. Качество проектов. Инвестиции обычно вовлекаются в развитие бизнеса. Качество подготовки украинских проектов так же оставляет желать лучшего.

Владелец представляет свои потребности, как он считает, для расширения производства без ответа на классические вопросы, важные для инвестиционного процесса:

- Анализ рынка и маркетинговая стратегия

- Нет моделирования сценариев, анализа рисков и инструментов их контрля и многое другое.

- Прогноз денежного потока (аргументированный) и стандартные инвестиционные показатели проекта-NPV – EBITDA, IRR, сроки возврата инвестиций и прочее

5. Неумение договариваться.

Весь западный мир успешен из-за умения находить консенсус.

То есть. Находить общие интересы.

Для украинцев консенсус = проигрышу, потому что тебе нужно сделать шаг на встречу. Что украинцы делают еще крайне редко.

6. Неадекватность оценок.

Каких только я подходов к оценке бизнесов не слышал, и это без учета рынка, рисков и понимания логики.

Кто-то отталкивается в определении оценки бизнеса от выручки, кто-то от прибыли, кто-то рисует космические мультипликаторы к EBITDA.

В результате инвестор послушав с десяток презентаций с неадекватными оценками с радостью возвращается к себе домой в гавань адекватности.

В итоге, те миллиарды инвестиций, которые могут дойти в Украину - столкнутся с украинской реальностью (и я еще не коснулся неадекватного украинского налогового регулирования, коррупции и рейдерства)

После чего он развернется и пойдет в ту же Польшу, где адекватность бизнеса - европейская, качество подготовки проектов на три порядка выше, а культура - цивилизованная, характерная для развитого адекватного рынка.

Что же делать?

Ну решение проблемы начинается с ее осознания.

1. Первое и самое главное - нанять консультантов, которые уже имеют опыт ведения бизнеса.

2. Второе. Ментально изменить отношение к бизнесу.

Это не сын и не дочь, и не хобби, а актив, который создает стоимость и приносит доход

В бизнес-школе меня учили, что каждый бизнес в любой момент времени должен быть готов к продаже. Даже если он не продается. Готовность к продаже уже сама по себе означает: высокую эффективность, прозрачность и максимальную оценку бизнеса

3. Третье - работать прозрачно и легально. В белую и платить все налоги, чтобы не объяснять инвестору "ты суда не смотри, а вот сюда смотри".

4. Четвертое - начать строить систему корпоративного управления, где бизнес будет более независимым от собственника, связанных с ним рисками и будет руководить нанятыми профессионалами.

Начать можно с создания консультационного совета по авторитарным экспертам, направления:

- стратегия,

- маркетинг,

- финансы и инвестиции,

- корпоративное управление

5. Ну и пятое - иметь стратегию развития бизнеса, хорошо понимать свой рынок и быть эффективнее конкурентов.

Здесь приведены далеко не все условия, но даже их выполнение уже повышает шансы бизнеса на привлечение инвестиций (!)

Кто такой Анатолий Амелин

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, являлся членом совета директоров Национального депозитария.

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