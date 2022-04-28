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Почему Украине выгодно первой ударить по Приднестровью

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

28 апреля 2022, 15:17

В случае украинского удара по Приднестровью мы решаем очень много своих вопросов.

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Россия пытается с помощью Приднестровья отвлечь внимание Украины / УНИАН

Что происходит в Приднестровье?

Короткий ответ - нет, Россия не готовится к нападению со стороны Приднестровья. Наоборот, все, что сейчас там происходит имеет целью, хоть как-то спасти ситуацию в случае нашего возможного вторжения.

1. Приднестровье - слабое звено российской военной цепи. Фактически, ситуация Приднестровья такая же, как и у Мариуполя - никаких шансов не быть окруженным в случае боевых действий. Армия ПМР преимущественно мото-стрелковые бригады. Где-то 30 танков и 40 Градов, с серьезным вопросом относительно состояния.

2.На территории Приднестровья размещен один из крупнейших складов боеприпасов в Европе - в селе Кобасна.

3. на территории находится 1200-1500 российских военных.

В случае украинского удара по Приднестровью мы решаем очень много своих вопросов.

Во-первых, мы закрываем вопрос боеприпасов, с чем уже длительное время у нас есть проблемы, и что только начало решаться западной помощью.

Во-вторых, мы получаем неплохой обменный фонд для освобождения наших солдат.

В-третьих, захват Приднестровья и возвращение его Молдове - очередной серьезный удар по имиджу "второй армии мира" и "великого собирателя земель русских". Сама угроза нашего вторжения - это уже серьезная переговорная карта для освобождения наших героев в Мариуполе.

Читайте такжеВторой фронт и прорыв на Киев: для чего Россия "качает" ПриднестровьеОднако ключевой проблемой для этого шага является сама Молдова. Поскольку мы не орки, то даже при таких выгодных условиях не можем провести "специальную операцию" без поддержки молдавского политического руководства. С другой стороны, такая поддержка поставит их в прямую конфронтацию с Москвой, а мы уже видели, какие они герои в вопросах газа. Поэтому Молдова сейчас теряет исторический шанс вернуть свои территории и решить вопрос многолетнего конфликта.

Что будут делать россияне в ближайшее время? Во-первых, они гарантированно начнут мобилизацию и укрепление обороны ПМР. Будут переброшены дополнительные войска ИЛ-76 (там правда проблемка есть с поиском десантников: они либо мертвы, либо в окопах на Донбассе). Во-вторых, я думаю, что в срочном порядке они будут принимать решение о присоединении Приднестровья к РФ.

В любом случае, что бы не происходило в ПМР - нам это очень выгодно. Это оттягивает российские силы и фокус внимания.

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война в Украине Приднестровье
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