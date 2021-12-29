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Почему Украине в 2021 году почти нечем хвалиться перед соседями

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

29 декабря 2021, 19:47

В случае полномасштабного нападения Украина может рассчитывать на усиление санкций против РФ, но на этом положительные перспективы на 2022 год исчерпываются.

МИД Украины, здание
Международная политика Украины в 2021 году не принесла прорывов / ua.depositphotos.com

Оценивая внешнюю политику Украины за 2021 год, ее можно назвать "стратегической стагнацией".

В частности, отношения Украины с Соединенными Штатами в 2021 году остались на прежнем уровне - они не стали лучше или хуже, хотя и наметились определенные разногласия, связанные с восприятием России.

В свою очередь, отношения Украины с Китаем, которые и без того в этом году ухудшились, продолжат ухудшаться и в 2022 году по мере обострения американско-китайского противостояния и того, как Украина будет все больше играть на стороне США.

Судя по 2021 году, Украину будут заставлять ограничивать сотрудничество с Китаем - представители украинской власти, насколько видно по их заявлениям, готовы работать в фарватере США. Скорее всего, это ударит по украинским компаниям, которые работают в Китае, и приведет к снижению экспорта, а также к ослаблению позиций государства на международной арене, тем более, что посла Украины в Китае нет, потому политическая коммуникация остается парализованной. Кроме того, иски Китая против Украины будут и дальше отравлять отношения двух стран, что рискует стать вечной проблемой (особенно, если в Киеве будут на это остро реагировать).

Аналогичная ситуация, как в случае с США, и с Европейским Союзом, поскольку в этом году на европейском направлении наблюдалась стагнация, но не в плане ухудшения отношений, а, скорее, в отсутствии прорывов.

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Не слишком отличается и ситуация в отношениях с соседями и ближайшими соратниками Украины. Тот же Люблинский треугольник стоит оценивать нейтрально, так как он не привел ни к каким практическим результатам, кроме ухудшения позиций Украины на белорусском направлении.

При этом положительная тенденция в двусторонних отношениях в 2021 году наметилась с Польшей. В частности, стороны попытались выйти за рамки вопросов национальной памяти и истории, перевернуть их и сконцентрироваться не на вопросах, которые разделяют поляков и украинцев, а даже найти исторические события, которые позволяют объединить людей, что было эффективно.

Читайте такжеПотеря доверия и заинтересованности: каким был 2021 год для украинской дипломатииС другими соседними странами все не так хорошо - с Румынией, Чехией, Словакией отношения остаются нейтрально-стагнирующими ввиду отсутствия активных политических контактов. С Молдовой во время приезда Майи Санду в Киев старт был хорошим, но из-за дела Чауса отношения остаются в тупике и один политический вопрос тормозит развитие дальнейших отношений. Хотя условия в Молдове сейчас для Украины наиболее благоприятные, так как при власти находятся наиболее дружественные Украине элиты.

С Венгрией в первые восемь месяцев, как и с Польшей, также была предпринята попытка выйти за рамки вопросов Закарпатья, но все испортил газовый контракт между Венгрией и Россией. С Великобританией после визита Зеленского в Лондон также было несколько интересных историй, но и их нельзя считать серьезными прорывами.

Кроме того, положительным был год и в увеличении деклараций в поддержку Украины. Однако, если говорить об увеличении поставок вооружения в Украину от западных партнеров, то вряд ли этот год стоит называть удачным.

В связи с этим, в следующем году Украине стоит рассчитывать как минимум на сохранение прежнего объема, как максимум - на незначительное увеличение поставок вооружения и финансовой помощи (например, в случае эскалации противостояния с Россией) и не более.

Причем это возможно только со стороны США и Великобритании - европейцы вряд ли примут такое решение. Та же Турция, отношения с которой в 2021 году развивались достаточно динамично, особенно в сфере военно-технологического сотрудничества, может предоставить помощь Украине только в случае создания совместного предприятия по производству беспилотников, что для украинской авиастроительной отрасли могло бы стать большим прорывом, ведь Украине нужны инвестиции в производство, и с Турцией на это больше всего шансов.

Кроме того, в случае реализации полномасштабного нападения России, Украина также может рассчитывать на усиление санкций против РФ, однако на этом положительные перспективы Украины на 2022 год исчерпываются.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

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Илия Куса новости Украины и мира
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