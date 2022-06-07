Почему Украине уже сейчас стоит готовиться к новой войне

После войны украинцам надо понять, что война может повториться. И к ней надо быть готовым ежеминутно / УНИАН

После конца любой войны любая власть сталкивается с выбором из двух опций. Ровно две возможности. Не больше, не меньше.

Возможность номер раз. Забыть о войне как можно скорее и сделать так, чтобы забыл народ.

Нет, конечно, войну так просто не забыть. Но можно посмотреть на нее под таким углом, который приводит к забвению, превращает живую войну в войну окаменевшую, плоскую, безэмоциональную. Сегодня у нас будет школьная линейка, на ней местный депутат скажет те же слова о войне, что говорил в прошлом году. Вот стандартный памятник жертвам войны, в соседней деревне такой же. Вот стандартные фотографии. Вот торжественная речь. Вот медали к десятой годовщине завершения. Вот дискуссия о льготах. Вот, вот, вот.

Никто не сможет сказать, что о войне забыли, нет. Но будут вспоминать не героев, а жертв. Разруху, а не победы. Будут говорить о печали, а не о мести. О защите, а не об атаке. О "больше никогда", а не о "Только попробуй".

Народ после войны действительно в большинстве хочет мира и спокойствия. Это нормально. И каждый политик, ориентирующийся на большинство электората, попытается на этом сыграть. Сказать, что война закончилась навсегда. Что войны больше не будет.

Это и называется "забыть о войне". И еще это называется "не сделать выводов".

И это будет означать, что война вернется.

Но есть и второй путь. Вторая возможность.

Принять новую реальность. Понять, что война точно будет еще. Может, через год. Может, через сто. Но будет непременно. И к ней надо быть готовым ежеминутно. Ежесекундно. Всем.

Читайте такжеПочему Россия не смирится с поражением от УкраиныУкраину часто сравнивают с Израилем. В чем-то верно, в чем-то нет, но и в самом деле можно провести много параллелей. Есть враги, которые хотят нас уничтожить. Не одержать победу, не унизить – уничтожить. Они рядом. Они ждут. Они нападут. Они всегда нападают.

Что надо делать? Быть готовым.

Иметь армию сильнее, чем у них. Иметь оружие лучше, чем у них. Иметь разведку лучше, чем у них. Иметь экономику, иметь науку, и главное – иметь понимание, что ты в опасности постоянно. И делать выводы. Si vis pacem, para bellum [от лат. — "Хочешь мира — готовься к войне"].

Это ужасно для политика-говорить такие вещи. Политики не любят этого. Политики обычно любят открывать больницы, перерезать ленточки, целовать детей в пупок и быть голубями мира, а не ястребами войны. Потому что большинство людей не хочет слышать о войне. О возможных смертях, бомбах, звуках сирен, оружии, ракетах, угрозе.

Но мы знаем, к чему это приводит. И учебник истории знает.

Идеальной защиты не существует. После окончания Первой мировой войны французы начали строить систему идеальной защиты на границе с Германией – "линию Мажино". Они строили ее более десяти лет. Форты, доты, укрепрайоны, тысячи пулеметов, бетон, рви, ловушки – 1148 километров.

В результате немцы банально обошли эту линию через Бельгию. А потом еще и ломанули "идеальную защиту" в лобовой атаке. И все. И капитуляция, закамуфлированная под перемирие. И Дюнкерк.

Идеальная защита - это не тогда, когда ты можешь сбить ракету врага, летящего в твою столицу. Идеальная защита - это когда враг не хочет запускать эту ракету. Потому что твоя долетит до его столицы быстрее, и хлопок будет громче.

Идеальная защита – это не про идеальный бронежилет, который защитит тебя от всех пуль и осколков. Идеальная защита-это когда в тебя боятся стрелять.

Вот и вся разница между двумя путями, которые стоят перед политиками после войны.

И лично я выбираю второй путь. Путь постоянного вооружения и новых технологий, путь современной армии, путь мести всем, кто пришел к нам незваными. И я уверен, что я такой не один.

Все хотят мира. Я тоже. Но мы живем в жестоком мире. И относительно мирно живут не те, кто не имеет врагов – так не бывает. А те, чьи враги хотят мира больше тебя.

Второй путь труден. Но, если вы глубоко подумаете, то поймете, что он единственный, который можно и надо пройти.

Юрий Гудименко, соучредитель партии "Демократична сокира"