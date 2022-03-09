Почему Украине рано радоваться санкциям против России

Россия еще полгода будет проедать резервы, сразу ее экономика не упадет / Reuters

Стратегия России заключалась в том, что война в Украине могла продлиться, допустим, месяц. То есть они планировали, что все будет происходить быстро и Запад не успеет ввести кумулятивные санкции. Внутренних резервов - и золотовалютных, и фондов Центробанка и фонда национального развития и благосостояния - у них при планируемом ими исходе хватило бы на три-четыре месяца, в течение которых они бы торговались с Западом по смягчению санкций. Но все пошло не по плану.

Почему Россия будет копировать Иран

Условно санкции против России за войну в Украине можно разделить на четыре блока:

сырьевые и энергетические (эмбарго на покупку российских энергоресурсов - нефти, газа, угля),

технологические (запрет на поставку в РФ определенных видов технологий, оборудования, полупроводников, чипов и т.д.),

финансовые (отключение от SWIFT, санкции против банков, блокирование резервов Центробанка РФ),

инвестиционные (запрет на покупку ценных бумаг, запрет на инвестиции, сворачивание совместных предприятий, закрытие заводов и т.д.).

Стоит отметить, что все эти санкции ранее применялись и к Ирану. Конечно, сравнивать Россию и Иран не совсем корректно, потому что масштабы экономик разные, как и масштабы влияния каждой из стран на глобальную экономику. Достаточно сказать, что без иранской нефти и газа мир может обойтись, тогда как без российской это сделать намного сложнее.

Однако сходство все-таки есть - после введения санкций Россия будет проводить ответные действия и, в данном случае - копировать Иран. То есть, скорее всего, ею также будут национализированы активы иностранных инвесторов, которые покинут страну, и на этих заводах для внутреннего рынка начнут выпускать контрафактную продукцию под другими брендами, по сути копируя их.

Опыт Ирана показывает, что санкции приводят к формированию закрытой модели экономики - автаркии, когда практически все импортозамещается.

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То есть энергоресурсы продаются по "серым" схемам в обмен на золото или какие-либо другие товары через кучу посредников. Естественно, так они продаются по более низкой цене - например, до начала войны нефть марки Brent стоила 70-80 долларов, но Иран может продавать свою нефть по 20-30 долларов. То же касается и технологического застоя - например, на внутренних авиарейсах в Иране летают старые самолеты, а по дорогам ездят старые машины. Ну и резервы банка Ирана тоже в свое время были заблокированы, поэтому финансовая система Ирана не может работать в реинтеграции с мировой из-за блокировки SWIFT.

С одной стороны, масштаб России в плане санкций дает ей больше пространства для торгов с миром, чем это может быть у Ирана. Но с другой стороны, для построения автаркии, то есть замкнутой долгосрочной модели экономики, Иран имел больше возможностей. Прежде всего потому, что иранское общество, за исключением нескольких меньшинств, моноэтничное и там есть очень весомый религиозный фактор - поскольку это исламская республика, там есть некая "стабилизирующая ось" политической модели.

Читайте такжеЧем закончится война в Украине, или Почему Россия уже проигралаВ России ничего подобного нет - это государство с множеством различных народов, у каждого есть свои внутренние конфликты, и здесь нет религиозного фактора, ведь россияне в большинстве своем выполняют традиционные обряды - например, потому что надо на Пасху пойти в церковь и освятить продукты. Да и роль того же патриарха Кирилла нельзя сравнивать с аятоллы в Иране. Отсутствие этой цементирующей идеологии заменяет тяжелый креатив политических элит про "бандеровцев", "окружение НАТО" и "русский мир", которые держатся в обществе только с помощью интенсивной пропаганды.

Кроме того, Россия, опять же, ввиду своей территории, нуждается в технологическом прогрессе - она, в отличие от Ирана, добывает газ на крайнем Севере, а для этого ей нужны высокие технологии, которых в России уже не будет.

Запас до полугода и курс доллара, как в СССР

Для Украины плохо то, что санкции Запада будут вводиться лишь по мере того, как он будет находить замену российским энергоресурсам. А это будет происходить не сразу, потому максимальный экономический эффект такие санкции дадут к концу этого года, после чего в РФ наступит масштабный экономический кризис.

Это обусловлено тем, что предыдущие санкции касались темпов замедления экономики - то есть, при параметрах российской экономики она могла расти на 4-5%, хотя по факту рост был 1,5-2%. А замедление темпов роста экономики - это и замедление темпов роста доходов населения. Кроме того, эти санкции, в основном, касались политических элит, а нынешние уже будут касаться практически всего населения страны. Потому уже к концу года в России будет "минус" роста ВВП. Каким он будет - сказать сложно, но, по меньшей мере, от -10 до -15%, из-за чего, соответственно, реальные доходы населения сократятся на 20-30%. Кроме того, будет очень высокая инфляция - более 10%, а также девальвация рубля, которую мы начинаем наблюдать уже сейчас, вследствие чего рубль упадет до отметки в 200 рублей. Причем в России будет несколько курсов - для закупки критического импорта, который будет значительно ниже, еще один курс для субъектов бизнеса, который будет на 20-30% выше и для населения - самый высокий курс, как в советские времена, как минимум в полтора раза выше официального.

Почему именно к концу года? Потому что в ближайшие 6 месяцев Россия будет проедать внутренние резервы. Россияне, к примеру, сейчас могут начать пытаться распродавать золотой запас, чтобы сбить валютную панику, но сбить ничего не удастся. Также среди возможных вариантов ближайших месяцев может быть принудительная конвертация долларовых депозитов населения в рубли по какому-то официальному курсу (например, как в период до войны - в 70-80 рублей), а также заморозки депозитов (полной или частичной, в зависимости от того, как будет разрастаться кризис).

Читайте такжеПочему война в Украине – не на неделю-две, а на месяцыНо дальше будет жесткое "закручивание гаек" - прежде всего, идеологическое, политическое и т.д. и попытка построить автаркию. Ведь Россия опирается на то, что с точки зрения продовольственной и энергетической безопасности она не зависит от внешнего мира. Например, Советский Союз импортировал зерно из Канады и США. Сейчас же Россия, вероятно, будет делать ставку на то, что зимой дома не замерзнут, а хлеб в магазинах будет, ведь самое опасное для государства - голодные бунты и морозы. Но в России этого риска пока нет, из-за чего влияние экономического кризиса будет растянуто во времени - он будет шатать Россию ближайшие два-три года.

Если будут очень большие потери на фронте, могут начаться внутренние протесты. Но вопрос в том, что мы не знаем какой "болевой порог" у россиян, 10 или 100 тысяч погибших. Потому что в России живут 150 миллионов человек, и войну они физически не ощущают, ведь ведут ее в Украине.

Выводы

В любом случае для Украины даже полгода - это очень долго и выстраивать стратегию на том, что санкции в ближайшие несколько месяцев разрушат Россию, ошибочно. К слову, из тех санкций, которые в Украине пока не артикулируются, является включение России в черный список FATF - организации, которая борется с отмыванием денег. Это будет иметь даже больший эффект, чем отключение российских банков от SWIFT, потому что в данный пакет санкций будет включаться закрытие лимитов для российских банков со стороны иностранных банков, кредитных линий, корреспондентских счетов (причем не только в западных банках, но и в азиатских). Хотя, возможно, пока просто руки до этого не дошли.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда