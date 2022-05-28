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Почему Украине рано радоваться альтернативе ЕС от Великобритании

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
28 мая 2022, 09:18

Украинцы -.уже взрослая нация и ей нужно четко понимать свой интерес. И очередное обещание принять нас в какой-то виртуальный союз уже не имеет значения.

Зеленский,Джонсон
Борис Джонсон якобы пообещал Зеленскому участие Украине в антироссийском союзе / Офис президента

Украинцы никак не научатся думать трезво, рационально и с четким пониманием своих интересов. С этим я связываю восторги по поводу предложения, которое якобы существует от Великобритании, создать союз на базе Польши, стран Балтии и Украины.

Традиционное отражение по этому поводу – "Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали". Но при этом не задаются вопросы: что, где, когда, зачем и почему. Де-факто этот союз уже существует, хотя пока он не подписан на бумаге и никак не зафиксирован. Отсюда вопрос: зачем его формализировать?

Следующий вопрос — что мы получим в первую очередь от Британии в случае такого союза? Теоретически мы можем получить от них поддержку в англосаксонском мире, ядерные гарантии, которые они предоставят вместе с США. Нам очень нужны от них гарантии безопасности, потому что мы понимаем, что ни Германия, ни Франция под этот пункт не подходят.

Но есть огромная проблема. Британия не сможет обеспечить необходимый нам ресурс для восстановления экономики, не сможет предоставить рынки сбыта. У них есть содружество государств. Но это независимые государства и они вряд ли будут предоставлять какое-то привилегированное положение Украине для решения этих наших вопросов. Зато этот ресурс есть в ЕС. Там находятся наши основные рынки сбыта по соображениям логистики, по емкости рынков сбыта и его платежеспособности.

Поэтому я бы не дергался в этом отношении. Нам необходимы от ЕС в нынешнем виде в первую очередь рынки сбыта и деньги на восстановление, которые есть у Германии и Франции, как бы я критично не относился к этим странам. У нас есть взаимозависимость и мы в первую очередь на них должны ориентироваться.

Это может быть в формате создания какого-то альтернативного Европейского Союза, но с условием, что деньги у нас будут. В другом формате, при котором нам опять продают воздух, несмотря ни на что – я не согласен. Тут должна быть тонкая грань между Лондоном и Берлином, чтобы мы четко понимали, что с этого будем получать.

Обратимся к истории. Не многие знают, что Великобритания долгое время после распада Британской империи имела огромный кризис в своей экономике, потому что колонии отпали, источник дешевого сырья отпал и рынки сбыта фактически были уничтожены. Поэтому они долгое время находились в кризисе. Вы удивитесь, но Британия упрашивала Францию и Германию, чтобы войти в общий рынок ЕС. Кстати Франция не сильно этого хотела. Но в результате упорного давления Лондона, которому срочно нужен был рынок сбыта, они этого добились. Это случилось аж в 1972 году. В результате Британия получила экономический рост.

Кстати, всем известная реформа Маргарет Тэтчер, о которой у нас многие однобокие специалисты рассказывают, как круто она реформировала экономику, имела под собой вот этот очень мощный базис. Без мощного рынка сбыта и обмена товаров, услуг и прочего, уверен, что у Маргарет Тэтчер был бы куда более скромный результат и экономика Британии так бы сильно не выплыла.

Читайте такжеДжонсон предложил Зеленскому Антанту ХХI века: плюсы и минусыНам необходимо рационально мыслить. Необходимо понимать простую вещь, что если сейчас Франция, Германия и другие страны не готовы принимать Украину в ЕС, потому что появляется очень мощный пассионарный игрок, который будет ломать устоявшиеся механизмы ЕС, то пожалуйста — пусть дают деньги и рынок сбыта, мы их трогать не будем. Тем более, что у нас в ЕС уже есть мощный агент под названием Польша, которая сделает все, что необходимо для выбивания ресурсов, лоббирования наших интересов. С Польшей, по сути, у нас уже складывается конфедерация.

Поэтому внимательно на все смотрим, тоже рационально мыслим категориями ресурсов и где мы их можем получить, а не фантиками, криками о том, что кто-то опять на нас обратил внимание. Это инфантильное поведение. Украинцы уже взрослая нация. Мы должны четко понимать свой интерес. В первую очередь нас интересует безопасность и рынки сбыта. А все остальное 25-е обещание пустить нас в ЕС или пообещать принять в какой-то виртуальный союз – не имеет никакого отношения к реальности.

Перефразируя народную украинскую пословицу "Умный и активный бык не только свое стадо имеет". Потому что мы уже не телята.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт

Евросоюз война в Украине новости Великобритании Тарас Загородний
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