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Украинцы не должны требовать больше медалей

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

2 августа 2021, 19:30

У Украины в этом году на Олимпиаде самая маленькая делегация за всю историю. Надо ли страдать от того, что наше место в спорте ниже 20-го?

Михаил Романчук
В медальном зачете Олимпиады Украина на 59-м месте / Фото Reuters

В медальном зачете Олимпиады Украина на 59-м месте. У нас пока нет золота и поэтому мы так далеко. Хоть одна золотая медаль способна поднять вас к месту между 20 и 30-м. Такая уж система ранжировки. И во многом зависит от удачи, где ты, на 55-м месте или на 22-м.

В любом случае, мы точно будем далеко от первой десятки и вряд ли приблизимся к первой двадцатке. А украинские болельщики требуют большего. Украинские болельщики помнят, что на предыдущих олимпиадах мы были гораздо выше. Украинские болельщики в футболе ждут, когда Украина обыграет Англию, а украинские болельщики Олимпиады, среди которых мало кто вообще знал, что такие виды спорта существуют, в которых зарабатывают медали, требуют золота. И там и там ответ всегда один и тот же. Почему это не получается.

Надо ли посыпать голову пеплом от того, что у Украины в этом году самая маленькая делегация за всю историю? Надо ли страдать от того, что наше место в спорте ниже 20-го?

Нет.

Почему? А почему мы должны быть выше? На каком месте Украина в мире по размеру ВВП? На каком месте в мире Украина по размеру ВВП на душу населения?

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Вопросы могут возникать тогда, когда ваше место на спортивной карте сильно не соответствует месту на карте экономической. Вот тогда надо задавать вопросы. А пока все абсолютно адекватно нашему месту на экономической карте. С поправкой на то, что мы все еще большая страна.

Читайте такжеСвитолина выборола первую для Украины олимпийскую медаль в теннисеРазвитие спорта это в любом случае про деньги. Про то, сколько государство выделяет на развитие спорта. А это обычно сумма, пропорциональная ВВП. Да, бывают самородки и уникальные персонажи. Но это исключение, а не правило. В итоге, все страны мира в среднем тратят определенный процент от ВВП на спорт. И чем выше ВВП, чем выше ВВП на душу населения, тем больше вы тратите на подготовку спортсменов. А дальше все логично, чем больше вы тратите, тем выше у вас результаты. В современном глобальном мире, где для талантов нет границ, это именно так. Для мира спорта, где технологии, в первую очередь медицинские, теперь решают очень многое, это именно вопрос экономики.

Конечно, вы можете тратить непропорционально много на спорт. И тогда ваши результаты будут опережать ваше ВВП на душу населения. Но этим обычно занимаются чокнутые диктаторы. Диктатурам важно показывать населению победы. Ведь ВВП на душу населения они показать не могут. И тогда получается супер спортивные результаты. Но такой ценой они нафиг никому не нужны.

А это значит, что вам нужен экономический рост, чтобы ваша страна через 10-20 лет стала лучше выступать на олимпиаде. Какой вывод? Больше инвестиций, больше золотых медалей. И опять оказывается, что количество золотых медалей на олимпиаде зависит от судей. Но не от тех, кто судит на Олимпиаде. А от тех, кто судит дома. От наличия верховенства права. Нудно, но правда.

Есть еще один хороший пример. Для настоящего подражания. Это Чехия. Или Голландия. На выбор. Это страны, которые входят в топ-15 по медалям. Но не могут похвастаться большим населением. При этом, в этих странах не сидят сумасшедшие диктаторы, для которых достижение в спорте есть способ доказать своему народу, что они скоро победят всех врагов. И что их модель диктатуры самая прогрессивная в мире.

Почему Чехия? Почему у чехов так много золота? Просто если посмотреть другую статистику, то станет ясно. В Чехии самые большие объёмы продаж спортивного инвентаря на душу населения в мире. В Чехии спорт – это образ жизни. И тогда в результате спустя десятилетия вдруг получается, что и олимпийских медалей больше. Но ключевое тут не олимпийские медали. А здоровье нации. Здоровье страны. Где каждый занимается спортом.

И это путь здорового человека. Пропаганда здорового образа жизни в стране. Долгий сложный процесс. Который и в медальном зачете вам помогает. И экономику поддерживает. Ведь для экономики крайне важно здоровое население. Болезни людей очень сильно бьют по ВВП. Это давно посчитали в США. И в результате начали пропагандировать здоровый образ жизни. И начали бегать.

Читайте такжеРоманчук завоевал для Украины первое "серебро" Олимпийских игр-2020 в ТокиоА путь курильщика? Если вы не диктатура? Это строительство 19 ледовых арен по всей стране в рамках большого строительства. Зачем строить ледовые арены в Украине? Чтобы что? Неужели кто-то надеется, что хоккей станет массовым видом спорта в Украине? Серьёзно? В стране, где скоро забудут, что такое снег? В стране, где хоккей никому не интересен, за исключением тех, кто в него играет или ностальгирует по советскому союзу. Вместо того, чтобы поддерживать массовый спорт, мы идем по пути недоделанных диктатур, инвестируя в спортивные объекты, которые никому не нужны. В итоге, это будут деньги налогоплательщиков, которые выбрасываются на ветер и с которых еще и ушлые дельцы украдут 30% при строительстве. Ни медалей на олимпиаде, ни здоровья нации это не прибавит.

Поэтому украинцы должны требовать не больше медалей. А больше велодорожек. Больше спортивных площадок. Больше парков. И больше честных добропорядочных судей. В судах. И тогда, может быть, будет больше медалей. Однажды.

Олимпийские игры Олимпиада-2020 Сергей Фурса
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