Почему украинцам повезло больше, чем курдам

Нам повезло, что мы там, где мы есть и враг у нас тот, что действительно очень многих достал / УНИАН

Есть два аспекта в этой войне, с которыми нам очень повезло.

Первый. Мы в Европе и нас считают частью цивилизованного мира. Местами - авансом.

Второй. Наш враг настолько чокнутый, что помимо локальных угроз додумался угрожать безопасности всего мира. И это заставляет западные страны искать меньше оправданий и действовать.

Кому-то может показаться, что нам плохо сочувствуют или что после Бучи и Мариуполя реакция мира должна быть более жесткой и решительной.

Могла бы быть. Если бы мы жили в лучшем мире.

Но я продолжаю подчеркивать: мы получаем рекордно много и рекордно быстро. Хотя и имеем права требовать большего, потому что хотим жить и жить в лучшем мире, чем он есть сейчас.

Но если бы для нас ситуация сложилась иначе и обстоятельства были менее благоприятны, то вот вам несколько примеров за последние 40 лет, когда кому-то меньше повезло:

1. Курды и " болотные арабы Ирака Хуссейна. Геноцид. Без наказания. Только оккупация Кувейта (союзник США) и угроза Саудовской Аравии и другим партнерам заставила действовать. Но окончательно с режимом Хусейна разобрались только тогда, когда возникла политическая целесообразность.

2. Западная Сахара. Оккупирована Марокко более 40 лет. ООН требует референдума о самоопределении территории. Марокко без особых последствий ее контролирует.

3. Восточный Тимор. Был оккупирован Индонезией более 30 лет. Репрессии католиков. Полицейский режим. С большим трудом деоккупировано. Никаких последствий для Индонезии.

4. Курды в целом. Разделенная 40-миллионная нация, которую продолжают угнетать и уничтожать в прямом эфире. После Хуссейна это продолжает вполне эффективно делать Эрдоган. Всем ок.

5. Целая совокупность потрясающих преступлений против человечности в Африке. Апофеоз - геноцид тутси. Мир начал реагировать, когда счет жертв пошел на десятки тысяч. При том, что тутси - это не украинцы. Их всего 2 миллиона.

Читайте такжеЗаявления для американцев: почему не стоит искать "измену" в риторике СШАЭто уже не говоря о более мелких и незаметных историях. Или исключительно внутренние примеры диктата, преследований по этническим или религиозным признакам без перехода в непосредственное геноцида в классическом понимании этого слова. Тот же Китай по отношению к уйгурам или тибетцам. Здесь вообще обычно никаких последствий.

Более того, и Украина в том числе достаточно спокойно реагировала на такое. Точнее, вообще не реагировала. Потому что экономические интересы были важнее. Или просто нежелание ссориться с кем-то.

Давайте честно. Нам повезло, что мы там, где мы есть и враг у нас тот, что действительно очень многих заманал. И в этом-наше везение.

Юрий Богданов, журналист, блогер