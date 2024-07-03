Почему Украина страдает от экономических проблем?

Надо также иметь независимое государственное мышление. И на примере одного завода, можно трансформировать все ключевое производство в стране.

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Экономика Украины / "Багнет"

Хотите вы это признавать или нет, но все наши экономические проблемы родом из совка.

Если вы читали мой предыдущий пост, то там я написал о неэффективных советских заводах. А Украина эти заводы получила в наследство.

А теперь простой вопрос. Что за 30 лет независимости было сделано для того чтобы преодолеть эту неэффективность?

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Ничего!

Первая когорта политиков, которые пришли к власти сразу после независимости, занялась дерибаном. Ведь понимали, что завод это актив, который уже построен и сразу может генерировать прибыль. Вторая, которая выросла в результате предыдущего дерибана, не придумала ничего лучше, чем восстановление старых связей с более богатой Россией. А по сути это было восстановление экономических связей, которые сформированы в эпоху СССР. Третья когорта уже убегала от связей с РФ... иногда только официально. И даже если это было фактически, то все равно ничего не было сделано для улучшения эффективности.

И вот именно из-за этой недальновидной политики, мы за годы независимости многое потеряли, но так и не смогли создать чего-то нового.

Здесь меня могут спросить: а что надо было делать?

Простой пример. Старый советский завод надо было полностью перепроектировать и перестраивать. С коммерческой точки зрения это очень затратно и с сомнительными сроками окупаемости. Поэтому это должна была быть государственная стратегия. И реализация через различные финансовые, налоговые стимулы.

Только для того чтобы это делать, то надо понимать для чего это все делается, конечную цель этих изменений. Опять же, надо понимать границы компетенции украинского менеджмента и привлекать консультантов с запада. Надо также иметь независимое государственное мышление.

И так, на примере одного завода, можно трансформировать все ключевое производство в стране.

Было ли это сделано? Нет. Ни тогда, ни сейчас.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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