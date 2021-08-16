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Почему Украина рискует повторить судьбу Афганистана

Сергей Бережной

журналист

16 августа 2021, 06:04

Украина в какой-то момент может отказаться от неестественного для неё "искажения" и быстро скатится к естественному постсоветскому прозябанию.

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Фото: volyn.com.ua

Вы про упругость физических тел помните? При упругой деформации твёрдое тело стремится восстановить прежнее состояние, как только исчезает внешнее воздействие. Совершенно естественное поведение.

Для "общественных тел" действуют примерно те же принципы. Если общество воспринимает сложившуюся ситуацию как искажение привычной нормы, а не новую норму, оно вполне естественно стремится вернуться к прежней норме и убрать искажение.

Читайте такжеКабул пал: Талибан захватывает весь Афганистан, назначена дата смены властиВ Афганистане происходит именно это. Внешнее давление в сторону модернизации исчезло, а внутренний запрос на то же самое не слишком влиятелен и воспринимается как искажение. И страна возвращается к привычной архаике, потому что ничего другого большинству просто не нужно. Естественная упругость, воплощённая в данном случае в Талибане.

Украина, если кто не заметил, решает ровно такой же вопрос, и если большинство решит, что никакая европейская модернизация стране не нужна, что это тренд, "навязанный извне" и "чуждый национальному сознанию", пропитанному советским менталитетом, Украина в какой-то момент просто явно откажется от неестественного для неё "искажения" и быстро скатится к естественному постсоветскому прозябанию.

Это самый простой путь, не требующий затрат, жертв, усилий и каких бы то ни было реформ. Нет результативных реформ - ничего не меняется - упругость побеждает - и страна просто сваливается в уютное прошлое с филиалом администрации президента РФ на Банковой и остаётся там, пока не сдохнет вместе с кремлёвским светочем нефтяной духовности.

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Да, у нас есть несколько миллионов граждан, которые этого поворота не примут. Но в Афганистане таких тоже было несколько миллионов. В том числе ветеранов. В том числе настроенных проевропейски, прогрессивно мыслящих, готовых драться за идеалы модернизации. Но уже и им понятно, что нынешняя попытка прогрессорства в Афганистане не удалась.

Читайте такжеПост-американский Афганистан: почему талибы так мирно взяли власть в КабулеВ Украине пока в этом смысле не все так плохо (хотя отсутствие результативных реформ власть нам обеспечивает устойчиво, а это как бы даёт основания для плохих прогнозов). Но нынешнее "не все так плохо" вовсе не гарантирует, что мы не повторим тот же унылый и совершенно естественный сценарий, не прекратим барахтаться и не утонем в привычной постсоветской архаике. В сущности, так и не успев из неё толком выбраться.

Потому что социальная упругость, в отличие от модернизации, не требует ни компетенций, ни усилий, ни затрат, ни жертв. Она действует сама по себе. Ей, в сущности, даже не нужны для этого помощники вроде Талибана или ОПЗЖ.

Это же природный процесс, такой же естественный, как разложение трупа. Доступно всем.

Но живым все-таки не рекомендуется.

СССР Талибан Афганистан
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