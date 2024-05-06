Почему Украина не воспользовалась уголовным правом против Путина?

Чего именно не хватало властям Украины, чтобы открыть уголовное производство в отношении Путина и его ОПГ еще с 20 февраля 2024 года?

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Путин / Коллаж Главред, фото УНИАН

Почему уголовное преследование Путина со стороны Украины имело бы глубокий смысл!

МВД агрессора объявило в розыск двух президентов Украины по пока что неустановленным статьям: В. Зеленского и П. Порошенко, а также в течение 10 лет российско-украинской войны множество украинских чиновников, депутатов, журналистов и общественных деятелей.

Данный акт агрессора является актом правовой агрессии - использование права как средства достижения своих преступных целей в рамках его единого замысла по разрушению системы действующего международного права, международной безопасности и применения "права сильного" вместо легального права. Это точно как по Оруэллу, только в правовом плане.

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И это показатель того, что для агрессора никакого легального права не существует за исключением избирательного права сильного.

После оккупации Москвой АР Крым и ОРДЛО, начала развязывания агрессивной войны в форме международного вооруженного конфликта низкой и средней интенсивности, я был вынужден переехать в Украину специально для того, чтобы начать преследовать В.Путина и представителей его чекистско-фашистской ОПГ в уголовном порядке, сначала через местные органы власти, а уже потом и на международном уровне.

Мой переезд в Украину из Москвы как раз был обоснован тем, что в Украине на официальном и общественном уровне никто не занимался уголовным преследованием Путина и его чекистско-фашистской банды. Ради борьбы с агрессором в правовом поле, пришлось брать инициативу в свои руки.

В ноябре 2014 года, еще будучи гражданином страны-агрессора, я подал в СБУ через одну из правозащитных организаций Украины заявление об открытии уголовного производства в отношении Путина, сотрудников администрации президента и совета безопасности рф, депутатов госдумы и сенаторов, судей конституционного суда рф и представителей военного командования рф по фактам планирования, подготовки, ведения и развязывания агрессивной войны против Украины.

19.08.2019 я подал в отношении этих фигурантов дополнительное заявление в СБУ с приложениями стенограмм заседаний и других документов, доказывающих совершение вышеуказанных преступлений (всего более чем на 450 страниц). Уголовное производство было открыто через суд.

При этом ни Путина, ни фактически других фигурантов, во всяком случае, до полномасштабного вторжения правоохранительные органы Украины не пытались разыскивать через Интерпол.

И вот 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и его подельницы по краже украинских детей Марии Львовой-Беловой.

Фактически с этого момента Международный уголовный суд, выдав ордер на арест Путина, привлек его в качестве обвиняемого и снял с него международный иммунитет главы иностранного государства.

Обосновываются вопросы! И что еще именно не хватало украинской власти после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Путина, открыть в отношении него уголовное производство и объявить его в международный розыск?

И чего именно не хватало властям Украины, чтобы открыть уголовное производство в отношении Путина и его ОПГ еще с 20 февраля 2024 года?

Почему вещи не были названы своими именами?

Открыв уголовное производство в отношении Путина и представителей его ОПГ еще с 20 февраля 2024 года, власть Украины, таким образом, продемонстрировала бы всему мировому сообществу, что в Украине не "внутренний вооруженный конфликт", как навязывал эту дефиницию агрессор, - как украинской власти, так и их западным партнерам, а внешняя вооруженная агрессия и оккупация части суверенных украинских территорий.

Так была бы снята маскировка, именуемая "Минскими договоренностями и Нормандским форматом" для подготовки Москвы к большой агрессивной конвенционной войне не только против Украины, но и стран-членов НАТО.

Впоследствии были бы введены более жесткие санкции, чем те символические, которые существовали до полномасштабного вторжения. И вероятно, что полномасштабное вторжение 24.02.2022 Москвы в Украину в таком случае не произошло.

Кто такой Юрий Шулипа Юрий Шулипа - юрист, правозащитник, публицист, политический эксперт. Директор международной ассоциации "Институт национальной политики". В 2015 года получил гражданство Украины. Является автором:

4-х научно-практических пособий, 3-х книг и 2-х монографий.

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