Почему Украина не может отказаться от вступления в НАТО

Украина не может отказаться от вступления в НАТО / коллаж УНИАН, Reuters

Украина не может отказаться от вступления в НАТО, чтобы остановить Россию. Просто потому, что это не остановит Россию.

А может даст лишь отсрочку на определенное время. Но потом, когда Россия вернется, она будет в более сильной позиции.

А мы в более слабой.

Вот и все.

Путь в НАТО не является причиной того, что на нас напала Россия. Это мы должны идти в НАТО, потому что Россия не признает права на существование независимой Украины и нападает. Вот в чем фишка. Причина и последствия здесь спутаны. Россия уже напала.

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Поэтому нет смысла отказываться от стремления к поступлению. Потому что это ничего не даст нам. А лишь продемонстрирует слабость. А Россия всегда чувствует слабость. Как хищник чувствует, что жертва больна и хлипка, и атакует. Как гопник, который читает по вашим глазам, что вы слабы и боитесь, и нападает. Как гиена, чувствующая запах крови. Поэтому и господин Пристайко уже возразил, что высказал этот тезис.

Читайте такжеПутин обострил градус борьбы с НАТО до пределаПуть в НАТО важен для Украины именно как путь. Да, мы не вступим туда в ближайшие годы. Это понятно. Но именно путь в НАТО делает нас сильнее. Именно путь в НАТО является тем стимулом, который заставляет нас меняться в сильную сторону. Делать реформу. Адаптировать армию под лучшие стандарты. Да, это иногда выглядит как путь ради пути. Но это путь ради более сильного будущего.

Когда к вам приходит враг, то лучше встречать его вместе с сильными друзьями. И путь в НАТО есть залог того, что мы являемся друзьями. Потому что когда Россия придет, когда она придет в следующий раз, не если, а когда она придет, мы должны быть более готовы. Как сейчас мы готовы лучше, чем в 2014 году. И готовы мы будем лучше, если у нас будут союзники. И отказываться от вступления в НАТО - значит, уменьшить вероятность, что союзники будут с нами.

Читайте такжеТщетные старания России не пустить Украину в НАТО: что теперь вычудит ПутинПоэтому споры о том, стоит ли отказаться от вступления в НАТО, не имеют смысла. Потому что люди, которые так говорят, что отказаться надо, или работают на врага, или исходят из ошибочного суждения, что это поможет избавиться от агрессии России. Но нет. Это не поможет. Надо просто принять, что для России Украина – экзистенциальный враг. Ибо Империя не может вынести факт своей смерти. И пытается вернуться. И для этого им нужны мы. Поэтому с Путиным или без, с НАТО или без него, Россия будет атаковать. И они должны понимать, что мы готовы. Они должны знать, что цена нападения будет высокой. А с путем в НАТО мы просто будем готовы лучше. Ничего личного. Только безопасность.