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Почему Украина может стать финансовым хабом Китая

Александр Кочетков

политический аналитик

19 марта 2022, 14:42

Главная задача украинской дипломатии - убедить Китай, что Украина сражается против наследников тех варваров-завоевателей, от которых Китай возводил Великую Стену.

Китай
Китайцы исповедуют опору на уникальные многовековые традиции и свою идентичность / Reuters

Роль Китая в военном противостоянии Украины и России считается если не ключевой, то принципиально важной.

США пытается давить на Пекин, используя экономические аргументы, чтобы он не поддерживал Москву. Да, экономика заботит Китай, спору нет. Но Китай — специфическая страна. И специфическое общество.

Китайцы исповедуют опору на уникальные многовековые традиции и свою идентичность. Свою духовность, которая для них, как общества, важнее чисто материального.

Вспомним их базовые постулаты, известные нам хотя бы по китайским фильмам. В них превозносится способность воина (или войска) за счет своего упорства, умения, готовности на самопожертвование во имя святой цели превозмогать значительно превосходящего врага.

Но ведь это именно то, что демонстрирует Украина, успешно отражая вторжения куда более сильного по ресурсам противника!

Читайте также"Младший партнер" Китая: как Путина хотят понизить до руководителя страны-сырьевого придаткаИ сейчас, когда позиция официального Пекина очень плавно, но ощутимо меняется, все больше объективной информации про происходящее в Украине начнет просачиваться в информационное поле Поднебесной. И там все больше начнут ощущать именно духовную общность Украины и Китая в отстаивании своей идентичности. А за духовными выводами в Поднебесной неизбежно следуют действия.

Да, Китай будет максимально использовать ситуацию в своих интересах. И в этом смысле потенциально перспективна идея, чтобы Украина стала финансовым хабом Китая на входе в Европу. Тем более, что Беларусь, активно претендовавшая на функцию такого хаба, сегодня полностью повязана Кремлем и стала его подельником. Со всеми вытекающими санкциями.

Но главная задача нашей дипломатии — убедить Китай, что Украина сражается именно против духовных наследников тех монгольских варваров-завоевателей, против которых Китай и возводил свою Великую Стену. И помощь нам — это как раз историческая миссия Китая.

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война в Украине Александр Кочетков новости Украины новости Китая
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