На мог взгляд, количество полюсов геополитики, в отличие от географических полюсов, четко определяется по аналогичному количеству военный блоков.

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НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Двухполярный или многополярный мир.

Или почему Украина может "опоздать" со вступлением в НАТО, как когда-то не успела заключить военный союз с Антантой в 1917 году.

В современной геополитике часто идут дискуссии о количестве глобальных полюсов влияния.

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Сколько их на самом деле? Раньше говорили о двухполярном мире, когда СССР и страны Варшавского договора противостояли США и блоку НАТО.

Несколько лет назад перешли к концепту многополярного мира. Американское разведывательное сообщество в своей аналитике применяет термин "мультиполярный мир".

В последнее время вновь заговорили о реинкарнации двухполярного мира, подразумевая под этим новый виток глобального противостояния, на сей раз, между Китаем и США.

На мог взгляд, количество полюсов геополитики, в отличие от географических полюсов, четко определяется по аналогичному количеству военный блоков.

Можно даже вывести "теорему геополитики №1": количество глобальных полюсов влияния определяется количеством военных блоков.

Попробуем определить их количество в ближайшее время.

Для этого я классифицирую военные блоки по следующим признакам:

1. Акцентированные военные блоки - направленные против конкретного противника, официально обозначенного.

2. Закрытые блоки (как раковина молюска) - военные блоки, созданные для удержавния позиций своих участников без акцента на том или ином противнике.

3. Моноблоки - государства, представляющие собой военную силу, равнозначную блоку стран. Как правило, это одна страна плюс несколько прокси.

Начнем с акцентированных блоков.

Блок №1 - это НАТО. Трансантлантические участники с акцентом противостояния на РФ.

Уже очевидно, что НАТО в ближайшее время ждут коренные преобразования. Об их приближении свидетельствует принятие в блок Финляндии и Швеции и возможное ослабление присутствия США на европейском континенте.

В отличие от многих экспертов я не считаю, что РФ вынашивает планы нападения на членов НАТО в Европе (страны Балтии, Польша).

Более того, на мой взгляд, после завершения войны РФ против Украины и установления неких "красных линий", между Россией и ЕС возникнет что-то наподобие "железного занавеса" как это было во времена СССР, но без опции в виде реальной угрозы нападения.

В таком случае, в чем заключается новый смысл НАТО (этот вопрос недавно задал Илон Маск) и при чем здесь Финлядндия и Швеция?

Основное противостояние между РФ и НАТО развернется в Арктике.

Этому есть ряд причин: в результате глобального потепления, Северный морской путь (СМП) может стать одним из крупнейших в мире. Плюс колоссальные месторождения природных ресурсов на арктическом шельфе.

Добавим сюда и урвоень климатического влияния Арктики на мировой климат и США.

Активное освоение запасов пиродного газа на крайнем севере уже вызвало существенные природные деструкции в виде высвобождения углексилоты из "захороненных" в вечной мерзлоте древних лесов и степей.

Недаром Сорос в своей последней статье написал именно об Арктике, как о месте, где развернется основная геополитическая битва ближайшей истории.

Я анализировал статью Сороса и даже придумал термин - "Первая климатическая война".

Климатические изменения в Арктике могут создать для США угрозу непреодолимого характера. То что в свое время создало Америку (защита двух океанов) может в будущем из благословения стать смертельной угрозой.

Поэтому в ближайшее время нас ждет Великое арктическое противостояние между такими странами как США, Канада, Британия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания (с одной стороны) и РФ - с другой.

Битва будет идти за контроль над СМП, шельфовыми запасами и климатическими ресурсами.

В этом контексте, ценность НАТО для такой страны как Турция или Франция начнет существенно снижаться.

Этим объясняется, например, риторика Франции о создании Европейских объединенных военных сил как заменителя НАТО на континенте.

Само НАТО можно будет смело переименовать в АRTO - организацию арктического договора с соответствующим изменением состава участников.

2. Второй акцентированный блок, который появится в ближайшее время - это военный блок США в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с акцентом на противостояние с Китаем.

Индо-Тихоокеанская стратегия США, утвержденная президентом Байденом в 2021 году, была направлена как раз на сдерживание Китая как основного противника Штатов.

Здесь идет пока очень активная "проба пера".

Первым блоком в ИТР была СЕАТО (Организация Договора Юго-Восточной Азии) или Манильский пакт, существовавший в 1955—1977 годах в составе Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Пакистана, США, Таиланда, Филиппин, Франции.

Партнёрами СЕАТО были: Южная Корея, Южный Вьетнам, Камбоджа, Королевство Лаос.

Закончилось тогда все полнейшим крахом:

Сперва Пакистан потерял в результате третьей индо-пакистанской воны с Индией Восточный Пакистан, который стал республикой Бангладеш.

Во время той воны в 1971 году, 7-й флот США выдвинулся в сторону Индии с целью активного участия в войне на стороне Пакистана.

Но Индия очень быстро нанесла поражение пакистанской армии и флоту. Исламабад не смот поддерживать свою провинцию, отрезанную от него территорией Индии.

В результате Пакистан покинул блок, который не смог его защитить.

Затем почти одновременно произошел крах американского проекта в Южном Вьетнаме, Камбодже и Лаосе.

Северный Вьетнам захватил Южный, в Камбодже пришли к власти красные кхмеры, а в Лаосе завершилась "Тайная война", в которой США неофициально помогали правительству этой страны против партизан.

Вьтнеам - стал коммунистическим, Камбоджа - полпотовской, а Лаос из королевства превратился в ЛДНР (Лаосскую Народно-Демократическую Республику) - тут вспоминается известная оговорка Лаврова.

В дальнейшем в ИТР США создали другие блоки.

Это Четырёхсторонний диалог по безопасности (QUAD) — протоблок между Австралией, Индией, США и Японией. Этот союз был уже четко направлен против Китая, но ему не хватало структурной кристаллизации, в основном, вледствие особой позиции Индии.

Следующим союзом стал АНЗЮК (ANZUK) — военно-политический союз (прообраз НАТО для ИТР) в составе: Австралии, Новой Зеландии, Британии, Малайзии и Сингапура.

Основаня цель - компенсировать вакуум безопасности, образовавшийся после вывода из региона британский войск ("западнее Суэца").

Кризис этого блока, который существовал без прямого участия США произошел в тот момент, когда Новая Зеландия отказала США в заходе американских кораблей с ядерным оружием на борту в свои порты.

Более цельный, как сказали бы в РФ "англо-саксонский" союз возник в формате АНЗЮС (ANZUS) — военный союз трёх государств: Австралии, Новой Зеландии и США.

Австралия и Новая Зеландия, например, принимали участие в операции США в Афганистане и Ираке.

Но цельность этого блока была также "подорвана", на этот раз темой Тайваня.

США заявили, что в случае "войны за Тайвань" с Китаем, обязательства в рамках АНЗЮС распространяются на военные силы Австралии и Новой Зеландии.

В Австралии сперва отказались, потом согласились, потом взяли паузу. Между строк читалось: могем воевать, да нечем.

Новую Зеландию данная перспектива вообще напугала не на шутку. Там сейчас иная парадигма: экология, мир, маори в парламенте, рэгби, танец хака.

Тогда США решили скрестить АНЗЮС с АНЗЮК. Простыми словами: оставить в покое Новую Зеландию (толку в военном плане все равном мало, а гуманистических криков - много) и вооружить Австралию.

Так появился новый блок AUKUS в составе Австралии, Великобританией и США. Из АНЗЮК была взята Британия, из АНЗЮС - США. Минус Новая Зеландия, которую отпустили с миром.

В рамках AUKUS США обязались поставить Австралии флот ядерных подводных лодок с ракетами "томагавк".

Таким образом, в ближайшее время AUKUS станет аналогом НАТО в ИТР и АТР, с возможным присоединением в качестве наблюдателей или участников Южной Кореи, Японии и Тайваня.

Статус наблюдателей более вероятен, так как в Японии есть конституционные ограничения, Южная Корея соблюдает баланс взаимоотношений с КНДР, а Тайвань пока лишь частично субъектен.

Акцентированный блок №3 - это антиизраильская шиитская коалиция "четырех": Йемен, Ливан, Сирия, Иран. С возможным присоединением суннитских арабских стран, при условии смены в них политических режимов.

Например, повторный приход "братьев мусульман" к власти в Египте или аналогичные процессы в Ираке.

А теперь перейдем к закрытым блокам.

За всеми этими движениями США в ИТР и АТР пристально наблюдали страны региона, набирающие экономическую и военную мощь.

Речь о странах АСЕАН в составе: Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

Осевая страна тут - Индонезия, недаром секретариат организации находится в Джакарте.

Дело в том, что проблема Тайваня для стран АСЕАН в отличие от США не является ключевой. В этом цели этих стран расходятся с Америкой.

Более того, Индонезия крайне негативно отнеслась к военному усилению Австралии в виде проекта подводных лодок из США.

Одной из важнейших проблем для стран данного блока (Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама) является принадлежность богатого нефтью и газом архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море.

Китай возводит в этом районе искусственные острова, размещает там военные базы на коралловых рифах и, опираясь на сеть "мусорных островов", расширяет свою особую экономическую зону.

КНР уже контролрует 20 % акватории Южно-Китайского моря.

С Индонезией у Китая конфликт в отношении островов Натуна в водах, богатых газом: Индонезия объявила 200-мильную акваторию своей исключительной экономической зоной.

Скорее всего, именно данная група стран блока АСЕАН сформирует свой закрытый блок №1.

Закрытым военным блоком №2 возможно станет Союз тюркских государств. Военный блок в формате почти единой армии уже существует между Турцией и Азербайджаном.

В дальнейшем, этот тюркский военный блок может распространиться на Казахстан, Узбекистан и Киргизстан.

По сути, на обломках СЕНТО (CENTO) — Организации Центрального Договора, или Багдадского пакта, возникнет два новых блока: акцентированный (антиизраилський) с осевой страной в виде Ирана и закрытый, тюркский - с осевой страной в виде Турции.

Напомню, что Багдадский пакт - это британский проект на Ближнем Востоке с участием Турции, шахского Ирана, хашимитского королевского Ирака, Пакистана и самой Британии. Проект был разрушен исламской революцией в Иране и военным переворотом в Ираке.

К моноблокам в виде отдельных стран следует отнести: Китай с прокси в виде КНДР; РФ с прокси в виде Беларуси, Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии; Индийский блок с союзными Бангладеш, Шри-Ланкой и Непалом.

Возможность существовать в статусе моноблока формируется исключительно владением достаточным арсеналом ядерного оружия.

Отдельно от всех этих концепций находится Израиль, скорее всего обладающий ядерным оружием и опирающийся на тесный военный союз с США.

Среди успешно реализованных форматов международного признанного нейтралитета стоит отметить феномен Швейцарии, Монголии и Туркменистана.

Учитывая все вышесказанное, США скорее всего, будут если "не уходить" из Европы, то существенно модифицировать атлантические акценты собственной безопасности, смещая их в сторону Арктики:

США уже заявили о возможном изменении границ своей исключительной экономической зоны в Арктике возле берегов Аляски, которая практически полностью захватывает акваторию Берингова пролива, ключевого для СМП.

Тут можно вспомнить и об идее Трампа "купить" Гренландию у Дании (крупнейшие в мире запасы чистой пресной воды). Вполне возможно, что наряду с климатическими войнами в 21 веке нас ждут и "водные" войны.

Плюс ключевой регион для США - это уже не Атлантика, а ИТР и АТР (противостояние с Китаем)

Кстати, условное "отсутствие" США в Европе - это вовсе не что-то новое.

Например, в Первую мировую войну, которая длилась с 1914 года, США вступили в апреле 1917, а войска прислали и вовсе в октябре.

Второй фронт во Второй мировой был открыт в Европе США лишь в 1944 году на исходе войны.

Украина сейчас в какой-то мере повторяет исторический зигзаг 1917 года, когда лидеры Центральной Рады, в том числе и Петлюра, активно продвигали идею "вступления" УНР в Антанту (речь шла о формировании украинских корпусов в качестве "мяса" на восточном фронте против Германии).

Нынешнее наше движение в НАТО тоже аргументируется с нашей стороны тем, что украинские солдаты будут воевать в интересах блока в "окопах под Тегераном и Пекином" (как недвано сказал народный депутат Гончаренко).

Реальность как видим намного сложнее.

В ближайшее время в мире будет сформировано три акцентированных военных блока, два закрытых и три моноблока:

НАТО со смещенеим в АРТО;

AUKUS в АТР и ИТР;

"Анти-Израиль".

новый военный блок части стран АСЕАН;

Тюркский военный союз;

Китай;

РФ;

Индия

Плюс "особая ситация" в Латинской Америке и Африке.

И это децемополярный мир от латинского слова decem (десять).

И возвращаясь к Украине, на мой взгляд (я об этом уже писал), наилучший вариант для нас - это союз с Германией в части формирования общего пространства инвестиций, экономики и сферы безопасности.

Не смотря на временные трудности, которые испытывает немецкая экономика.

Но перейти к каким-либо союзам мы сможем лишь после того, как осовободимся из "капкана войны".

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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