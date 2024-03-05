Двухполярный или многополярный мир.
Или почему Украина может "опоздать" со вступлением в НАТО, как когда-то не успела заключить военный союз с Антантой в 1917 году.
В современной геополитике часто идут дискуссии о количестве глобальных полюсов влияния.
Сколько их на самом деле? Раньше говорили о двухполярном мире, когда СССР и страны Варшавского договора противостояли США и блоку НАТО.
Несколько лет назад перешли к концепту многополярного мира. Американское разведывательное сообщество в своей аналитике применяет термин "мультиполярный мир".
В последнее время вновь заговорили о реинкарнации двухполярного мира, подразумевая под этим новый виток глобального противостояния, на сей раз, между Китаем и США.
На мог взгляд, количество полюсов геополитики, в отличие от географических полюсов, четко определяется по аналогичному количеству военный блоков.
Можно даже вывести "теорему геополитики №1": количество глобальных полюсов влияния определяется количеством военных блоков.
Попробуем определить их количество в ближайшее время.
Для этого я классифицирую военные блоки по следующим признакам:
1. Акцентированные военные блоки - направленные против конкретного противника, официально обозначенного.
2. Закрытые блоки (как раковина молюска) - военные блоки, созданные для удержавния позиций своих участников без акцента на том или ином противнике.
3. Моноблоки - государства, представляющие собой военную силу, равнозначную блоку стран. Как правило, это одна страна плюс несколько прокси.
Начнем с акцентированных блоков.
Блок №1 - это НАТО. Трансантлантические участники с акцентом противостояния на РФ.
Уже очевидно, что НАТО в ближайшее время ждут коренные преобразования. Об их приближении свидетельствует принятие в блок Финляндии и Швеции и возможное ослабление присутствия США на европейском континенте.
В отличие от многих экспертов я не считаю, что РФ вынашивает планы нападения на членов НАТО в Европе (страны Балтии, Польша).
Более того, на мой взгляд, после завершения войны РФ против Украины и установления неких "красных линий", между Россией и ЕС возникнет что-то наподобие "железного занавеса" как это было во времена СССР, но без опции в виде реальной угрозы нападения.
В таком случае, в чем заключается новый смысл НАТО (этот вопрос недавно задал Илон Маск) и при чем здесь Финлядндия и Швеция?
Основное противостояние между РФ и НАТО развернется в Арктике.
Этому есть ряд причин: в результате глобального потепления, Северный морской путь (СМП) может стать одним из крупнейших в мире. Плюс колоссальные месторождения природных ресурсов на арктическом шельфе.
Добавим сюда и урвоень климатического влияния Арктики на мировой климат и США.
Активное освоение запасов пиродного газа на крайнем севере уже вызвало существенные природные деструкции в виде высвобождения углексилоты из "захороненных" в вечной мерзлоте древних лесов и степей.
Недаром Сорос в своей последней статье написал именно об Арктике, как о месте, где развернется основная геополитическая битва ближайшей истории.
Я анализировал статью Сороса и даже придумал термин - "Первая климатическая война".
Климатические изменения в Арктике могут создать для США угрозу непреодолимого характера. То что в свое время создало Америку (защита двух океанов) может в будущем из благословения стать смертельной угрозой.
Поэтому в ближайшее время нас ждет Великое арктическое противостояние между такими странами как США, Канада, Британия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания (с одной стороны) и РФ - с другой.
Битва будет идти за контроль над СМП, шельфовыми запасами и климатическими ресурсами.
В этом контексте, ценность НАТО для такой страны как Турция или Франция начнет существенно снижаться.
Этим объясняется, например, риторика Франции о создании Европейских объединенных военных сил как заменителя НАТО на континенте.
Само НАТО можно будет смело переименовать в АRTO - организацию арктического договора с соответствующим изменением состава участников.
2. Второй акцентированный блок, который появится в ближайшее время - это военный блок США в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с акцентом на противостояние с Китаем.
Индо-Тихоокеанская стратегия США, утвержденная президентом Байденом в 2021 году, была направлена как раз на сдерживание Китая как основного противника Штатов.
Здесь идет пока очень активная "проба пера".
Первым блоком в ИТР была СЕАТО (Организация Договора Юго-Восточной Азии) или Манильский пакт, существовавший в 1955—1977 годах в составе Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Пакистана, США, Таиланда, Филиппин, Франции.
Партнёрами СЕАТО были: Южная Корея, Южный Вьетнам, Камбоджа, Королевство Лаос.
Закончилось тогда все полнейшим крахом:
Сперва Пакистан потерял в результате третьей индо-пакистанской воны с Индией Восточный Пакистан, который стал республикой Бангладеш.
Во время той воны в 1971 году, 7-й флот США выдвинулся в сторону Индии с целью активного участия в войне на стороне Пакистана.
Но Индия очень быстро нанесла поражение пакистанской армии и флоту. Исламабад не смот поддерживать свою провинцию, отрезанную от него территорией Индии.
В результате Пакистан покинул блок, который не смог его защитить.
Затем почти одновременно произошел крах американского проекта в Южном Вьетнаме, Камбодже и Лаосе.
Северный Вьетнам захватил Южный, в Камбодже пришли к власти красные кхмеры, а в Лаосе завершилась "Тайная война", в которой США неофициально помогали правительству этой страны против партизан.
Вьтнеам - стал коммунистическим, Камбоджа - полпотовской, а Лаос из королевства превратился в ЛДНР (Лаосскую Народно-Демократическую Республику) - тут вспоминается известная оговорка Лаврова.
В дальнейшем в ИТР США создали другие блоки.
Это Четырёхсторонний диалог по безопасности (QUAD) — протоблок между Австралией, Индией, США и Японией. Этот союз был уже четко направлен против Китая, но ему не хватало структурной кристаллизации, в основном, вледствие особой позиции Индии.
Следующим союзом стал АНЗЮК (ANZUK) — военно-политический союз (прообраз НАТО для ИТР) в составе: Австралии, Новой Зеландии, Британии, Малайзии и Сингапура.
Основаня цель - компенсировать вакуум безопасности, образовавшийся после вывода из региона британский войск ("западнее Суэца").
Кризис этого блока, который существовал без прямого участия США произошел в тот момент, когда Новая Зеландия отказала США в заходе американских кораблей с ядерным оружием на борту в свои порты.
Более цельный, как сказали бы в РФ "англо-саксонский" союз возник в формате АНЗЮС (ANZUS) — военный союз трёх государств: Австралии, Новой Зеландии и США.
Австралия и Новая Зеландия, например, принимали участие в операции США в Афганистане и Ираке.
Но цельность этого блока была также "подорвана", на этот раз темой Тайваня.
США заявили, что в случае "войны за Тайвань" с Китаем, обязательства в рамках АНЗЮС распространяются на военные силы Австралии и Новой Зеландии.
В Австралии сперва отказались, потом согласились, потом взяли паузу. Между строк читалось: могем воевать, да нечем.
Новую Зеландию данная перспектива вообще напугала не на шутку. Там сейчас иная парадигма: экология, мир, маори в парламенте, рэгби, танец хака.
Тогда США решили скрестить АНЗЮС с АНЗЮК. Простыми словами: оставить в покое Новую Зеландию (толку в военном плане все равном мало, а гуманистических криков - много) и вооружить Австралию.
Так появился новый блок AUKUS в составе Австралии, Великобританией и США. Из АНЗЮК была взята Британия, из АНЗЮС - США. Минус Новая Зеландия, которую отпустили с миром.
В рамках AUKUS США обязались поставить Австралии флот ядерных подводных лодок с ракетами "томагавк".
Таким образом, в ближайшее время AUKUS станет аналогом НАТО в ИТР и АТР, с возможным присоединением в качестве наблюдателей или участников Южной Кореи, Японии и Тайваня.
Статус наблюдателей более вероятен, так как в Японии есть конституционные ограничения, Южная Корея соблюдает баланс взаимоотношений с КНДР, а Тайвань пока лишь частично субъектен.
Акцентированный блок №3 - это антиизраильская шиитская коалиция "четырех": Йемен, Ливан, Сирия, Иран. С возможным присоединением суннитских арабских стран, при условии смены в них политических режимов.
Например, повторный приход "братьев мусульман" к власти в Египте или аналогичные процессы в Ираке.
А теперь перейдем к закрытым блокам.
За всеми этими движениями США в ИТР и АТР пристально наблюдали страны региона, набирающие экономическую и военную мощь.
Речь о странах АСЕАН в составе: Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.
Осевая страна тут - Индонезия, недаром секретариат организации находится в Джакарте.
Дело в том, что проблема Тайваня для стран АСЕАН в отличие от США не является ключевой. В этом цели этих стран расходятся с Америкой.
Более того, Индонезия крайне негативно отнеслась к военному усилению Австралии в виде проекта подводных лодок из США.
Одной из важнейших проблем для стран данного блока (Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама) является принадлежность богатого нефтью и газом архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море.
Китай возводит в этом районе искусственные острова, размещает там военные базы на коралловых рифах и, опираясь на сеть "мусорных островов", расширяет свою особую экономическую зону.
КНР уже контролрует 20 % акватории Южно-Китайского моря.
С Индонезией у Китая конфликт в отношении островов Натуна в водах, богатых газом: Индонезия объявила 200-мильную акваторию своей исключительной экономической зоной.
Скорее всего, именно данная група стран блока АСЕАН сформирует свой закрытый блок №1.
Закрытым военным блоком №2 возможно станет Союз тюркских государств. Военный блок в формате почти единой армии уже существует между Турцией и Азербайджаном.
В дальнейшем, этот тюркский военный блок может распространиться на Казахстан, Узбекистан и Киргизстан.
По сути, на обломках СЕНТО (CENTO) — Организации Центрального Договора, или Багдадского пакта, возникнет два новых блока: акцентированный (антиизраилський) с осевой страной в виде Ирана и закрытый, тюркский - с осевой страной в виде Турции.
Напомню, что Багдадский пакт - это британский проект на Ближнем Востоке с участием Турции, шахского Ирана, хашимитского королевского Ирака, Пакистана и самой Британии. Проект был разрушен исламской революцией в Иране и военным переворотом в Ираке.
К моноблокам в виде отдельных стран следует отнести: Китай с прокси в виде КНДР; РФ с прокси в виде Беларуси, Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии; Индийский блок с союзными Бангладеш, Шри-Ланкой и Непалом.
Возможность существовать в статусе моноблока формируется исключительно владением достаточным арсеналом ядерного оружия.
Отдельно от всех этих концепций находится Израиль, скорее всего обладающий ядерным оружием и опирающийся на тесный военный союз с США.
Среди успешно реализованных форматов международного признанного нейтралитета стоит отметить феномен Швейцарии, Монголии и Туркменистана.
Учитывая все вышесказанное, США скорее всего, будут если "не уходить" из Европы, то существенно модифицировать атлантические акценты собственной безопасности, смещая их в сторону Арктики:
США уже заявили о возможном изменении границ своей исключительной экономической зоны в Арктике возле берегов Аляски, которая практически полностью захватывает акваторию Берингова пролива, ключевого для СМП.
Тут можно вспомнить и об идее Трампа "купить" Гренландию у Дании (крупнейшие в мире запасы чистой пресной воды). Вполне возможно, что наряду с климатическими войнами в 21 веке нас ждут и "водные" войны.
Плюс ключевой регион для США - это уже не Атлантика, а ИТР и АТР (противостояние с Китаем)
Кстати, условное "отсутствие" США в Европе - это вовсе не что-то новое.
Например, в Первую мировую войну, которая длилась с 1914 года, США вступили в апреле 1917, а войска прислали и вовсе в октябре.
Второй фронт во Второй мировой был открыт в Европе США лишь в 1944 году на исходе войны.
Украина сейчас в какой-то мере повторяет исторический зигзаг 1917 года, когда лидеры Центральной Рады, в том числе и Петлюра, активно продвигали идею "вступления" УНР в Антанту (речь шла о формировании украинских корпусов в качестве "мяса" на восточном фронте против Германии).
Нынешнее наше движение в НАТО тоже аргументируется с нашей стороны тем, что украинские солдаты будут воевать в интересах блока в "окопах под Тегераном и Пекином" (как недвано сказал народный депутат Гончаренко).
Реальность как видим намного сложнее.
В ближайшее время в мире будет сформировано три акцентированных военных блока, два закрытых и три моноблока:
- НАТО со смещенеим в АРТО;
- AUKUS в АТР и ИТР;
- "Анти-Израиль".
- новый военный блок части стран АСЕАН;
- Тюркский военный союз;
- Китай;
- РФ;
- Индия
Плюс "особая ситация" в Латинской Америке и Африке.
И это децемополярный мир от латинского слова decem (десять).
И возвращаясь к Украине, на мой взгляд (я об этом уже писал), наилучший вариант для нас - это союз с Германией в части формирования общего пространства инвестиций, экономики и сферы безопасности.
Не смотря на временные трудности, которые испытывает немецкая экономика.
Но перейти к каким-либо союзам мы сможем лишь после того, как осовободимся из "капкана войны".
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.